El PP denuncia una campaña de "presión" al Tribunal de Cuentas y acusa a Sánchez de "rendirse" al independentismo

Montesinos dice que Sánchez "agasaja" y "cumple" con "todo lo que piden los que dieron un golpe a la legalidad"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha denunciado este martes una campaña de "presión" al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber decidido "rendirse" ante el independentismo.

"El Gobierno en vez de defender las instituciones del Estado, lo que hace es erosionarlas. Y esto es absolutamente terrible. Estamos asistiendo a una campaña de presión al Tribunal de Cuentas que los propios miembros del tribunal están diciendo que esto es intolerable", ha declarado Montesinos en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que "esto no puede ocurrir más", el dirigente del PP ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ha decidido rendirse al independentismo", de forma que "cumple" con "todo lo que le piden los que dieron un golpe a la legalidad".

"Agasaja a aquellos que han roto las reglas de juego y pone en el punto de mira y en el foco a aquellos que están haciendo su trabajo en defensa del interés general", ha afirmado, para añadir que el PP no va a "aceptar presiones" porque se debe "al interés general" y que "respetará" las decisiones que adopte el Tribunal de Cuentas.

EL PP "RESPETARÁ" LO QUE ACUERDE EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Al ser preguntado por el hecho de que sea la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante la que dictará la sentencia contra los exaltos cargos de la Generalitat sancionados por el Tribunal de Cuentas, Montesinos ha subrayado que "esa decisión la tomará el Tribunal de Cuentas" y el PP lo que hará "será respetar" lo que acuerde ese tribunal.

A su entender, lo que "no puede ser" es que el Gobierno de España se dedique a "presionar" a ese órgano fiscalizador "porque se lo dicen sus socios independentistas". "Es que estamos en el mundo al revés y sería importante que los españoles supieran qué más ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas", ha manifestado.

Montesinos ha criticado las declaraciones de los ministros José Luis Ábalos e Irene Montero "presionando" al Tribunal de Cuentas mientras que el jefe del Ejecutivo sostenía en una entrevista radiofónica que "no se le va a dar ninguna directriz" a ese órgano.

"Pero, ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra de Pedro Sánchez no vale absolutamente nada porque todo lo que ha dicho que no iba a hacer, finalmente lo ha hecho", ha manifestado, para subrayar que en su día dijo que no iba a pactar con Bildu y los independentistas y a final sí que lo hizo, y que también se comprometió a no dar indultos cuando luego sí los ha aprobado para "estar dos años más en Moncloa".

"LA ÚNICA SOLUCIÓN ES QUE VAYAMOS A LAS URNAS"

Por todo ello, el responsable de Comunicación del PP ha restado credibilidad a las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que no va a haber "directrices" al Tribunal de Cuentas cuando luego "manda a Ábalos a presionar" a ese tribunal.

"Es un absoluto disparate y por eso desde el PP hemos dejado bien claro que la única solución que hay es que vayamos a las urnas. Si tan valiente es Pedro Sánchez de indultar en contra del informe del Supremo y la Fiscalía a quienes dieron un golpe a la legalidad y presionar al Tribunal de Cuentas, que abra las urnas y convoque a todos los españoles para que estos opinen si lo que está haciendo es bueno o no para nuestra democracia", ha enfatizado.

Al ser preguntado por la solicitud de legitimación que prepara el PP para recurrir los indultos ante el Tribunal Supremo, Montesinos ha recordado que Pablo Casado ya reunió el pasado viernes al comité jurídico del partido para estudiar este asunto. Según ha añadido, se están "sopesando todas las opciones".

"Iremos al Tribunal Supremo porque advertimos al independentismo y nos pusimos al lado de los españoles en la defensa de la Constitución, utilizando todas nuestras herramientas a nuestro alcance para revocar esos indultos", ha indicado.

Además, ha destacado que este miércoles se celebra un "debate importante" en el Pleno del Congreso en el que se hablará de los indultos --aparte del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio-- y ahí Casado fijará la posición del partido sobre esa medida de gracia y "reivindicará la Constitución y las reglas de juego frente a un Gobierno entregado a los independentistas".