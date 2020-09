Calvo, sobre la ausencia del rey en un acto del Poder Judicial: "Agradecemos que sepa estar en la neutralidad"

El Gobierno defiende la decisión de no autorizar la presencia del rey Felipe VI en la entrega de los despachos a la nueva promoción de la carrera judicial que se celebra en Barcelona. Es la primera vez que el jefe del Estado falta a este acto, para el que no ha recibido el refrendo de Pedro Sánchez, y ha generado una airada reacción por parte de un importante sector de la judicatura. No obstante, Moncloa no aclara cuáles han sido las razones que le han llevado a impedir la presencia del rey en ese acto.

El ministro de Justicia asegura que “un paquete de razones” llevó al Gobierno a no refrendar la presencia del rey en un acto del Poder Judicial Barcelona

Saber más

“El Gobierno tiene que refrendar políticamente cuáles son las actuaciones y posiciones que mantiene su majestad. Le agradecemos que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad”, ha respondido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre la decisión de no autorizar la presencia de Felipe VI en ese acto que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un momento en el que su renovación está bloqueada por el PP y sigue tomando decisiones, pese a llevar dos años en funciones.

“Se convierte en novedad lo que no lo es. El Gobierno está en su posición constitucional. La figura del jefe del Estado en la forma de monarquía parlamentaria no tiene responsabilidades políticas ninguna, es una figura símbolo de la unidad política en nuestro país en la neutralidad política”, ha expresado Calvo en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Andalucía.

Calvo no ha querido pronunciarse sobre la anunciada queja del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por la ausencia del rey en la línea que han manifestado seis de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces y la Asociación para la Magistratura (APM), que es la mayoritaria. “Como soy Gobierno y no Poder Judicial y respeto mucho lo que hace el Poder Judicial no tengo nada que decir”, ha respondido.

La que sí ha mostrado el malestar ha sido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha mostrado su sorpresa por la intención de Lesmes y ha dicho que lo que “esperaría” del presidente del CGPJ es que fuese “muy duro” con el PP por negarse a cumplir el mandato constitucional de renovar la institución. En una entrevista en Espejo Público, la portavoz socialista ha acusado a Lesmes de “sobredimensionar” la ausencia del jefe del Estado.

Por su parte, Calvo también ha rechazado que la decisión responda a la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. “¿Quién sabe cuándo es la sentencia? El Gobierno no lo sabe y no le compete cuando una sentencia sale o deja de salir. Al Gobierno le compete tomar las decisiones en las que el rey Felipe VI como monarca parlamentario”, ha zanjado.

El evento que se celebra este mediodía contará con otra ausencia. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha excusado su asistencia al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de este viernes en Barcelona, que estaba confirmada inicialmente, alegando problemas de agenda, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

La inasistencia fue comunicada el pasado miércoles por Gonzalez Rivas al anfitrión del acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. El presidente del TC alega que ya que tenía un compromiso para este viernes con la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, a la que asiste de forma telemática.

El anuncio se produce en plena polémica por la ausencia del rey Felipe VI de este acto, lo que ha causado malestar en algunos sectores del ámbito jurídico que será evidenciado durante su discurso por Lesmes, según acordó la Comisión Permanente de este órgano por una mayoría de cinco a tres votos.

Después de la reunión, un grupo de seis vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, hizo pública una declaración conjunta en la que "lamentan profundamente" no contar con la presencia del rey en el acto de mañana. En este documento, no obstante, no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia de Felipe VI en el acto.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró este jueves en una entrevista en la Cadena Ser fue un “un paquete de razones” lo que llevó al Gobierno a no refrendar la presencia del rey Felipe VI a la nueva promoción de jueces que habitualmente preside el jefe del Estado y que se celebra este viernes en Barcelona. “Creo que tenemos que dar normalidad a las cosas. Quien tenía que tomar esta decisión la ha tomado y se habrá tomado sopesando muchas variables”, ha señalado Campo. “Me parece importantísimo que el rey esté, pero por la ponderación de bienes hay momento en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger la instituciones y, sin duda, la monarquía lo es”, ha señalado el ministro.

Según las fuentes consultadas, España ostenta la Secretaría Permanente la Conferencia Iberoamericana, que integran una veintena de cortes constitucionales de toda América Hispana. La XIII Conferencia se celebra desde ayer de forma telemática y González Rivas debe sustituir este viernes en diferentes intervenciones al magistrado del TC español, que actúa como secretario permanente, Pedro González-Trevijano, quien estos días se encuentra de baja médica.

El año pasado, y en fechas muy próximas a la notificación de la sentencia por el 'procés', el acto también sufrió cambios y se trasladó a Madrid, alegando los organizadores la conveniencia de la capital por cumplirse el 40 aniversario de la constitución, si bien no faltaron ni el rey ni el presidente del tribunal de garantías.