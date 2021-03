Rajoy, Cospedal y Pío García Escudero testificarán por videoconferencia en el juicio de la caja 'b' del PP, como Aznar

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b', ha acordado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy pueda testificar por videoconferencia el próximo 24 de marzo. También da el visto bueno a que lo hagan de forma telemática la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex ministro de Justicia José María Michavila y el ex presidente del Senado Pío García Escudero.

En la providencia fechada este mismo miércoles, el tribunal señala que adopta esta decisión ante los escritos presentados por los testigos en los que invocan el artículo 14.1 de la Ley 3/20 de fecha 18 de septiembre, que establece que "hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello".

Con esta decisión, estos testigos se suman a los que ya han recibido también el visto bueno para declarar de forma telemática. Este martes se conocía que aceptaban la petición del ex presidente del Gobierno José María Aznar, la del ex ministro de Defensa Federico Trillo, la del exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo y la de la empleada de Unifica --la empresa que realizó las obras de la sede del PP de la calle Génova-- Noelia Fernández Muñoz.

Así, tanto Aznar como Rajoy y Cospedal siguen los pasos del ex secretario general del PP Ángel Acebes, y se ahorran tener que desplazarse hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, por lo que evitan el riesgo que conlleva, ante la pandemia de coronavirus, comparecer ante una sala con un importante número de partes personadas.

LA SEGUNDA VEZ DE RAJOY

La declaración de Rajoy ha sido interesada por la acusación popular Adade y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.