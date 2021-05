Ribó admite que estaba "mosqueado" y "preocupado" por el retraso en vacunarse

Valencia, 13 may (EFE).- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reconocido que estaba "mosqueado" y "preocupado" por el retraso de Sanidad en citarle para vacunarse, pese a tener 73 años, y ha ironizado con la "casualidad" de que, tras quejas en distintas instancias, ha sido tras tuitear su caso cuando se le ha vacunado.

Ribó se quejó este miércoles en su perfil de Twitter de que estaba "cansado" de dar sus datos para que "alguien" le llamara para recibir la vacuna contra la covid-19, y este jueves, en la misma red social, ha informado de que "después de semanas dando datos, 'casualmente' a las 7.45 horas" ha recibido un mensaje para vacunarse a las 9.

"Hoy estoy muy contento. Ayer estaba un poco mosqueado", ha reconocido para explicar que se había dado cuenta de que había gente en el umbral de 72 a 74 años, como él, que no había sido vacunada todavía.

El alcalde ha detallado que se descargó la aplicación móvil de la Conselleria de Sanidad "para ver si tenía cita", llamó "tres o cuatro veces" a su centro de salud e incluso al hospital de referencia "porque estaba preocupado".

"Mi mujer estaba vacunada porque es profesora y estaba preocupada por si al final yo les iba a contagiar a todos", ha contado, para añadir que el miércoles escribió el tuit, ha salido su queja en la prensa y "casualmente" este jueves le han llamado y ha sido vacunado por la mañana en su centro de salud.

Ribó ha reivindicado la "necesidad de que ese agujero -de vacunación contra la covid-19 en edades de 72 a 74 años- se arregle" y ha apuntado que "hay que cerrar estos años y no intentar ocultarlos, disimularlos ni esconderlos".

"Ya me había quejado muchísimas veces a muchos niveles y casualmente cuando me he quejado en un tuit al día siguiente me han vacunado. Es una casualidad, claro", ha ironizado para concluir.