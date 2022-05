Robles pone a su 'número 2' al frente del CNI tras la destitución de Paz Esteban

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que Esperanza Casteleiro será la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia en sustitución de la destituida Paz Esteban. Casteleiro, número dos de Robles en Defensa como secretaria de Estado, ya fue secretaria general del CNI además de jefa de recursos humanos del organismo, jefa de su unidad de inteligencia contra el terrorismo y crimen organizado y directora de gabinete de la ministra.

ERC ve "lógico" el cese de la directora del CNI mientras PP y Vox lo consideran un ataque al Estado

Margarita Robles ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “La dirección del CNI va a ser una mujer del CNI. Esperanza Casteleiro Llamazares. Cuatro años secretaria general del CNI. Ella, como esos 3000 hombres y mujeres, es el CNI, una mujer que trabaja por una España que sea un punto de referencia a nivel internacional”, ha dicho Robles, que ha hablado de “sustitución” y no de “destitución”.

Sobre el presidente del Gobierno, afirma Robles que “tengo la plena confianza del presidente, llevo muchos años trabajando con él, es alguien a quien admiro y respeto y eso no me lo va a quitar nadie”. Ha asegurado la ministra de Defensa que, en la política, “le ponemos corazón y hay que estar cerca de los ciudadanos. Siempre he encontrado el apoyo del presidente y lo voy a seguir encontrando estando cerca de quienes sufren más y de los funcionarios de este país”.

El Consejo de Ministros ha decidido y firmado este martes la destitución de Paz Esteban como directora del CNI en plena crisis por el escándalo Pegasus: el espionaje tanto a miembros del Gobierno como a destacados líderes del independentismo con este software elaborado y comercializado por una empresa israelí. La Audiencia Nacional investiga el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles en plena crisis migratoria con Marruecos en 2021, mientras que la propia Esteban reconoció en el Congreso que el CNI, previa autorización judicial, espió a diversos líderes independentistas catalanes.