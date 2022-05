ERC ve “lógico” el cese de la directora del CNI mientras PP y Vox lo consideran un ataque al Estado

El cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que el Gobierno ha dado a conocer este mismo martes, ha generado todo tipo de reacciones políticas. Los aliados del Ejecutivo lo celebran aunque lo ven insuficiente, pero los partidos de la oposición de derechas lo consideran como una suerte de ataque contra el Estado.

El Gobierno evita respaldar a la directora del CNI por el espionaje a Sánchez y Robles

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que “como demócrata” le parece “lógico” el citado cese de Esteban. Además, ha considerado que “es un error de base pensar que esto [el esclarecimiento del escándalo del espionaje a través de Pegasus] va de ERC contra el Gobierno o de peticiones independentistas”.

“Como demócrata me parece lógico que en un país en el que el propio Gobierno reconoce que se ha espiado de forma ilegal el teléfono móvil del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa y quizá de más miembros del Gobierno me parece lógico que la máxima responsable de inteligencia asuma responsabilidades. Me parece lógico”, ha insisto Rufián en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Él ha considerado, no obstante, que el Gobierno debería adoptar más medidas para esclarecer todo lo ocurrido con el espionaje, al considerar que las decisiones han sido insuficientes. “Creo que sería bueno también desclasificar algunos documentos que además están siendo filtrados, que se cree una comisión de investigación y que se aporte claridad”, ha dicho. Además, ha querido ponerse “en el lugar” de los miembros del Consejo de Ministros y se ha preguntado si todos ellos “mirarán de reojo” a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pensando “si estaba al tanto o no estaba al tanto” de los casos de espionaje.

Rufián, cuyo partido había solicitado la semana pasada y la anterior la dimisión de la propia Robles, se ha limitado ahora a asegurar que “hay situaciones políticas insostenibles”. “No se trata de pedir cabezas, se trata simplemente como demócratas de plantear la realidad. Aquí ha habido una brecha, una dejación de funciones, que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del Gobierno”, ha apuntado.

Pero el portavoz de ERC ha recordado que “la señora Robles representa también a la parte del PSOE más conservador, más rancio, más caoba”. Por ello, ha considerado “bastante complicado que el presidente del Gobierno deje caer” a la ministra. “Lo que me dejaría más tranquilo es que no se espiara”, ha respondido, al ser preguntado por la prensa por la posibilidad de que se produzcan más dimisiones.

Vilalta: “Se necesita toda la información”

“Si bien es cierto que hemos pedido que se asuman responsabilidades también hemos pedido transparencia, luz y taquígrafos y máximas garantías de que eso no se pueda volver a repetir. Si me preguntan si hay suficiente, yo les diría que no. A la espera de saber las confirmaciones oficiales. La asunción de responsabilidades ha de ser, sí, pero se necesita toda la información, una investigación, desclasificar información y garantías de que no se vuelve a repetir, y de hecho, que no está pasando ahora”, ha asegurado, por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, informa Arturo Puente.

La asunción de responsabilidades es una cuestión básica de salud democrática. Para recuperar la confianza de la ciudadanía es necesario, también, dar garantías de que algo así no vuelva a ocurrir. La regeneración democrática en el Estado sigue pendiente. — Ione Belarra (@ionebelarra) 10 de mayo de 2022

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que “la asunción de responsabilidades es una cuestión básica de salud democrática”. No obstante, ha considerado que “para recuperar la confianza de la ciudadanía es necesario, también, dar garantías de que algo así no vuelva a ocurrir”. En opinión de la máxima jefa de Podemos, que en las últimas semanas sugirió que deberían producirse dimisiones en los ministerios de Interior y Defensa, “la regeneración democrática en el Estado sigue pendiente”.

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha considerado por su parte “insuficiente” la destitución de la directora del CNI. Vehí ha lanzado preguntas al aire sobre si el Gobierno controla o no al CNI o si los servicios de Inteligencia u otros estamentos están investigando al Ejecutivo. “Si no fuera tan grave, sería una mala película de espías”, ha sentenciado. Su conclusión es que el cese de la directora del CNI es “una cortina de humo” que no les basta y considera que Paz Esteban sólo es “una cabeza de turco”, ya que Robles es “la responsable política” y el presidente del Gobierno, según dice la ley, está al tanto de las actividades de los Servicios de Inteligencia. “Se cargan a la que cumple órdenes y ellos que las dan ¿qué pasa? --se ha preguntado--. Que den la cara”.

Uno de los diputados espiados por Pegasus, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha considerado que el espionaje de Sánchez o Robles ya denota “un fallo importante”. “Queremos que se nos explique cuál es la motivación que da el Gobierno para esta medida que de entrada no nos parece suficiente”, ha señalado, sobre el cese de Esteban.

Feijóo y Abascal, contra Sánchez

Desde la derecha también se ha reaccionado rápido y con críticas al Gobierno y, en concreto, al presidente. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la decisión de “esperpento” y ha considerado que es un pago “a los independentistas”. El líder del PP ha dicho en un mensaje en Twitter que con su decisión, Sánchez está “debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia”. “Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable”, ha concluido.

Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia. Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 10 de mayo de 2022

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido el jefe del Ejecutivo: “Sánchez ha decidido criminalizar a quienes nos protegen e indultar y asociarse con quienes nos atacan”.

El líder de la ultraderecha ha considerado que “los mecanismos del Estado deben protegernos de terroristas, golpistas y criminales que ataquen nuestra soberanía, derechos y libertades” y ha zanjado: “Una autocracia al servicio de Su Persona”.