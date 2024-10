Sánchez promete “contundencia” tras la marcha por la vivienda: “No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres”

El Gobierno toma nota de la multitudinaria manifestación que este domingo inundó las calles del centro de Madrid con miles de personas que reclamaron la vivienda como un derecho y no como un negocio. Tras la masiva movilización, el presidente ha asegurado este lunes “compartir la preocupación” y ha dado acuse de recibo de “las demandas” para ponerse, ha prometido, manos a la obra.

“Sé que si no reaccionamos con contundencia la sociedad española acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, ha manifestado durante su intervención en el acto 'World in progress' en Barcelona, organizado por el Grupo Prisa.

Pedro Sánchez ha querido poner en valor, sin embargo, las políticas desplegadas por su Gobierno. “Hemos impulsado una legislación pionera, hemos multiplicado por ocho la inversión en vivienda y hemos logrado acabar con la lacra de los desahucios”, ha asegurado a pesar de que sí continúan llevándose a cabo desalojos y que ésta fue una de las principales reivindicaciones también de la movilización del domingo.

Pero el presidente asume que hace falta más. “Sabemos que no es suficiente, sabemos que para mucha gente la vivienda es más un drama que un derecho. Tengan la certeza de que mi compromiso es que resolvamos ese drama”, se ha comprometido.

En ese acto ha anunciado que comienza el reparto de 200 millones de euros para bonos de alquiler para jóvenes y también el impulso a un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alquiler turísticos y de temporada.

En la reunión que mantuvo hace dos semanas la ministra Isabel Rodríguez con las Comunidades Autónomas ya se comprometió el reparto de esos 200 millones de euro que el Gobierno estima que llegarán a unos 66.000 jóvenes. Con ese reparto Andalucía recibe 34,2 millones; Aragón, 7,6; Asturias, 6,6; Baleares, 4,8; Canarias, 10,6; Cantabria, 3,8; Castilla y León, 10,8; Castilla-La Mancha, 8; Cataluña, 29; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Madrid, 31,8; Murcia, 8,8; Comunitat Valenciana, 22,8; Ceuta, 200.000 euros; y, Melilla, 200.000 euros.

“Vamos a hacer más. Para empezar lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de vivienda. Arreglar el problema de la vivienda no entiende de varitas mágicas pero tampoco de palos en las ruedas. La ley de vivienda es una buena ley”, ha reivindicado Pedro Sánchez.