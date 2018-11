La sombra del franquismo en España, a examen en el Parlamento Europeo el 20N

"Españoles, Franco ha muerto", anunciaba entre sollozos Arias Navarro en TVE el 20 de noviembre de 1975. El 20N de 2018, aún pueden ir a homenajear al dictador a su mausoleo en el Valle de los Caídos. ¿Franco ha muerto?

"Lo que más llama la atención del caso español es la normalidad con la que se asumen hechos completamente anómalos", afirma el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán: "Los vestigios franquistas, la imposibilidad de juzgar el franquismo, sus delitos y los autores de los delitos..., todo eso es impensable en otros lugares del mundo".

El acto del Parlamento Europeo, organizado por el grupo de memoria histórica, en el que han participado eurodiputados de Podemos, PNV, ERC y BNG, y miembros de las delegaciones de PSOE e IU, ha señalado los restos de franquismo presentes en la sociedad española actual, en un debate en el que también han participado periodistas como Cristina Fallarás y Eider Hurtado (ETB); y el actor Alberto San Juan, cuya película El Rey, recientemente estrenada, ha sido proyectada tras el debate.

"Donde más se pueden ver los restos del franquismo es en el IBEX-35", ha dicho San Juan: "La mitad de los ministros que tuvo Franco, pasaron a una empresa, y los dueños de los bancos, aún a dÍa de hoy, comparten apellido con los que se enriquecieron durante el franquismo: en la década de los 40, la más deprimida de la economía española contemporánea, los bancos que hoy componen el BBVA y Santander multiplicaron sus beneficios por siete".

"El franquismo fue un gran robo", ha abundado Fallarás: "Y es necesaria una reparación de todo aquel expolio". Ana Miranda, de BNG, ha señalado como parte del expolio el pazo de Meirás, donde "se hizo aquella foto del actual rey, de niño, con Franco, y donde se tomaban decisiones sobre la enajenación de bienes de los gallegos, como la compañía hidroeléctrica, y también represivas".

Eider Hurtado, en esa línea, ha subrayado una investigación de su programa, 306º, en ETB, que señala la acumulación de riqueza del rey Juan Carlos durante el franquismo y después del franquismo: "Ya en su boda recibió aportaciones millonarias, más lo que se llevó en 'ayudas a la democracia española'. Le protege la inviolabilidad y la opacidad, pero se calcula una fortuna de miles de millones".

"La monarquía es el elemento que conecta en España el franquismo con una democracia muy imperfecta", explica San Juan, "y es el 15M el que devuelve la politización a la sociedad para cuestionar si nos representan o no. Y no nos representan. Durante cuatro décadas no fue un escándalo que PP y PSOE se repartan el poder judicial. Pero a día de hoy resulta bochornoso".

Izaskun Bilbao, eurodiputada del PNV, apunta un elemento adicional: "No sólo ha sido el 15M, también el fin de ETA. Cuando había ETA, no sólo había una violencia terrorista, también existía un telón con el que cubrir todo, una excusa para no abrir los debates políticos". El anuncio del "cese definitivo de la actividad armada de ETA" se produjo en octubre de 2011.

"Ahora está ocurriendo algo parecido con Catalunya", señala San Juan: "Se usa Catalunya para no hablar de otras cosas y, también, para justificar políticas muy difíciles de justificar".

"Juan Carlos es mucho más franquista de lo que parece", abunda Josep Maria Terricabras, de ERC, "juró los principios fundamentales del régimen franquista pero no llegó a jurar la Constitución propiamente". Así, San Juan apuntó: "Está en la película, sacado de discursos y conversaciones publicadas. Juan Carlos no dejaba que se hablara mal de Franco en su presencia, y considera que el franquismo hizo cosas buenas que había que 'perseverar".

"Falta en España poder juzgar los crímenes del franquismo", insiste Urbán, "y luego, si tiene que ver con la ley de amnistía, que se les amnistíe. Pero una persecución sistematizada por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad que no puede estar sujeto a una ley de amnistía que se ha convertido en una ley de punto final".