Teresa Rodríguez reprocha a Irene Montero falta de "sororidad" por justificar su expulsión del grupo de Adelante Andalucía durante el permiso maternal

La ruptura de Adelante Andalucía y la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados al grupo de no adscritos solicitada por Podemos e IU y aprobada por la Mesa del Parlamento Andaluz ha enfrentado este viernes a la exdirigente de Podemos y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Preguntada por si cree adecuado que el movimiento se haya producido durante el permiso de maternidad de Rodríguez, Montero ha respondido: "Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, siempre asumiendo responsabilidades políticas. La política no para mientras estamos de permiso". Rodríguez ha respondido en Twitter: "Pensaba que la 'sororidad' era una línea roja".

En una entrevista en RNE, Montero ha defendido que la decisión de lo ocurrido esta semana "forma parte de la autonomía de las organizaciones andaluzas". "Son ellas las que toman las decisiones", ha apuntado. La dirigente de Podemos ha añadido: "Creo que ustedes saben, porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso". Montero ha proseguido poniéndose ella de ejemplo: "Piense también en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad".

La ministra se refería así a la escisión de Íñigo Errejón en Madrid, que se produjo en enero de 2019 mientras ella y su compañero, Pablo Iglesias, disfrutaban de sus respectivos permisos por el nacimiento de sus hijos.

"Es cierto, es muy triste, que la situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera. Es algo triste. Yo me remito a lo que digan nuestras compañeras de Unidas Podemos en Andalucía, porque ese es el ámbito en el que se han tomado las decisiones", ha zanjado Montero.

La respuesta ha llegado casi de forma inmediata por parte de Teresa Rodríguez. A través de Twitter, ha dicho: "La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. 'La política no para', ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba".