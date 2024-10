Yolanda Díaz destaca su “compromiso contra el machismo” tras la dimisión de Errejón y el PP habla de “hipocresía”

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el compromiso contra el machismo de Sumar es “firme y sin excepciones” después de que esta tarde se conociese la dimisión del portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, a raíz de las acusaciones por comportamientos machistas sobre el fundador de Podemos y de Más País.

Díaz se ha pronunciado al respecto en la red social X (antes Twitter) desde Colombia acerca de la dimisión del portavoz de su formación política en el Congreso defendiendo su compromiso contra el machismo y que este no tiene excepciones. Además, detalla que se inició un proceso para recabar información acerca de estos testimonios difundidos en redes y que, como resultado, hoy ha dejado todos sus cargos.

Desde su socio de coalición, el Partido Socialista, afirman que les preocupan “mucho” todas las informaciones al respecto, y aseguran que “el PSOE siempre va a estar con las víctimas de violencia machista y a favor de una política feminista que actúe con dureza contra los que la ejercen”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha condenado a quienes “atentan” contra el proyecto de igualdad del Ejecutivo y ha enviado todo su apoyo “a las mujeres que sufren acoso y abusos”. Sánchez ha defendido que el Gobierno trabaja “por una España feminista” y ha reforzado su “confianza” en la vicepresidenta Yolanda Díaz y en Sumar, a la que ha definido como “una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres”.

Al respecto se ha pronunciado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien confía en que Sumar “llegue a esclarecer los hechos con total agilidad y transparencia” porque “es lo que exige la ciudadanía”. “Me consta que han iniciado una investigación a fondo”, ha asegurado la ministra, para después recordar que “el machismo no entiende de clases sociales, de profesionales, ni de situaciones” ya que “es estructural”. “Confío en que esa investigación interna llegue hasta el final”, ha agregado.

También ha sido preguntada al respecto la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien ha dicho estar “un poco en shock” tras conocer las acusaciones y ha reconocido que “no es una noticia que le hubiera gustado leer”. Morant ha asegurado que la violencia de género “no entiende de ideologías ni de estratos sociales” y ha defendido que “como en casi todo, quien la haga que la pague”.

Otros ministros de la otra parte de la coalición de gobierno, como Sira Rego o Ernest Urtasun, también se han pronunciado sobre la dimisión. El responsable de Cultura ha defendido que sea “exigible” la coherencia “entre lo que hacemos y lo que decimos” en un mensaje en la red social X. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia ha expresado su solidaridad con aquellas mujeres que han sufrido “abusos y violencias” y ha defendido en esta misma red social que “las izquierdas” también están “profundamente atravesadas por las estructuras patriarcales” y por “la omertá machista”.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha detallado en la red social X (antes Twitter) que, tras leer las acusaciones, preguntaron a Errejón por ellas y, al recibir su respuesta, le exigieron su dimisión y que entregase el acta de diputado. “No hay ni un solo espacio político libre de machismo, pero las fuerzas progresistas debemos ser ejemplares”, ha añadido Bergerot.

El PP cuestiona el “feminismo hipócrita” del Gobierno

La vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha hecho pública su “repulsa” ante los motivos de la dimisión de Errejón, que ha descrito como “un secreto a voces” en la izquierda. “Lo sabía. Lo taparon. Lo consintieron”, afirmó este jueves la diputada madrileña, que ha añadido: “Este es el feminismo hipócrita de este gobierno de Pedro Sánchez con Ábalos y ahora de la señora Yolanda Díaz con Errejón”.

Los populares afirman entender a las mujeres “defraudadas” con este tipo de política y que “parece que si el agresor es de izquierdas todo se tapa, porque lo único que interesa es el poder”. Además, Núñez critica que se utilice la salud mental para “tapar” este tipo de agresiones.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno y al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, a la vez que los ha acusado de “taparlo”. “¿Qué sabía Pablo Iglesias en aquel entonces para no nombrarlo ministro?, ¿qué sabía después Yolanda Díaz en Sumar para no nombrarlo ministro tampoco?, ¿qué sabía Yolanda Díaz para no hacer portavoz a Errejón en su momento cuando hizo a Marta Lois?”, se ha preguntado Bendodo tras la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP de Andalucía en Málaga.

También se ha pronunciado sobre el caso el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha tildado de “purga” típica del “estalinismo” la renuncia de Íñigo Errejón, señalado por acusaciones de trato machista a mujeres. “Las explicaciones de Errejón son espeluznantes. Recuerdan tanto a los procesos de purga, humillación y autoinculpación del estalinismo que nos advierte que esa ideología sigue más viva que nunca”, ha dejado escrito en su cuenta de X (antes Twitter).