Zapatero cree que España "está madura" para juzgar al emérito e indica que el precedente de Urdangarín es "un ejemplo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado este viernes que considera que España está madura para juzgar al rey emérito Juan Carlos I, al ser preguntado al respecto.

"No tengo ninguna duda de que sí", ha respondido Zapatero en una entrevista en Radio 4 y La2, recogida por Europa Press, y ha señalado que el hecho de que Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, haya sido juzgado y haya estado en la cárcel, es un "ejemplo directo". "Es una pregunta que se responde por si sola", ha indicado.

La pregunta vino motivada por el editorial que publica este viernes el diario catalán Ara, titulado así: ¿España está madura para juzgar al rey emérito? Además, al ser preguntado sobre si, en su opinión, debería ser juzgado, Zapatero ha contestado que "evidentemente" eso solo lo pueden decidir los que están en la tarea de la Fiscalía y evaluando los hechos que se han producido.

En esta misma línea, Zapatero ha rechazado que se ponga en cuestión a la Justicia cuando algo "nos toque la sensibilidad", aunque sea "muy trascendente". "Solo nos preguntamos por la Justicia cuando hay una sentencia que no nos gusta", ha indicado, para explicar que en su caso, no le gustó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, pero sí a que avaló la ley del matrimonio igualitario.

Así, ha apuntado que tampoco le han agradado algunas resoluciones del Tribunal Supremo aunque otras le han parecido "razonables", como por ejemplo las que archivaron varias querellas contra él que le acusaban de "colaborar con banda armada" por "el fin de ETA".

MONARQUÍA

Con todo, Zapatero no cree que prospere la iniciativa presentada por las juventudes socialistas para someter a referéndum la Monarquía, y ha pedido esforzarse en mejorar "si esta institución ha presentado alguna dolencia, y la ha presentado".

Tras la marcha de Juan Carlos I al extranjero, ha dicho que echó en falta una explicación por parte del rey emérito, a quien ha definido como un símbolo de la Transición y la democracia: "Hay cosas que me han sorprendido y me han preocupado. No estaban en lo que podía percibir".

También ha defendido que "antes o después, tendrá que haber una regulación de la corona" a través de la ley, en sus palabras, lo que considera que fortalecería las instituciones del Estado