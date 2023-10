Zapatero se declara “a favor” de la amnistía a los condenados por el procés: “No es inconstitucional”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que está “a favor de la amnistía” a los condenados por el procés para solucionar el “conflicto político” en Catalunya y a su juicio se trata de una medida que “no es inconstitucional”. En una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha subrayado que la amnistía ayudaría a iniciar un proceso para intentar el “reencuentro” de Catalunya con el Estado después de un “conflicto gravísimo” que ha producido una “división profunda”.

Zapatero ha esgrimido que la autodeterminación “no es compatible” con el programa del PSOE, pero que la amnistía sí lo es porque es “una institución de la que disponen todas las democracias homologables a la española”, mencionando que ha habido “decenas de amnistías” desde la Segunda Guerra Mundial, informa Europa Press. “No hay ningún país occidental, democrático, europeo, que haya renunciado a la amnistía. Unas figuran en la Constitución, otras no”, ha añadido, declarándose a favor porque la situación es “excepcional” y favorecería el interés general.

Preguntado por que Pedro Sánchez, dijera antes de las elecciones que la amnistía no cabía en la Constitución, Zapatero ha sostenido que el actual presidente se refería más bien al tipo de amnistía que habían presentado los partidos independentistas. “Si hay que cambiar de opinión se cambia de opinión”, ha expresado posteriormente, si bien ha considerado que la amnistía “debe de estar motivada adecuadamente”.

El expresidente ha desvelado además tuvo que “estudiar” durante su mandato la posibilidad de indultar o amnistiar al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi, pero que no tuvo que recurrir a ello “afortunadamente” porque el final del terrorismo de ETA fue “dialogado”. “Claro que lo tuve en la cabeza, lo tuve que estudiar. Cómo no, cómo no, si así había finalizado el terrorismo del IRA” en Irlanda, “con amnistías, en fin, a condenados con delitos de sangre y con indultos de todo tipo”, ha desvelado, sin entrar en más detalles.

Una posible amnistía a Otegi

Preguntado a continuación por qué se lo planteó y luego lo descartó, Zapatero ha asegurado que porque “afortunadamente el final” del terrorismo fue “dialogado”. Así que “no tuve que recurrir” a ninguna de esas medidas, ha apostillado. El expresidente socialista del Gobierno ha expresado que el terrorismo etarra “no es comparable” con el caso del independentismo catalán. “Afortunadamente, en lo que pasó en 2017” en Catalunya “no hubo delitos contra la seguridad de las personas, no hubo delitos que atentaran a la vida, y eso que en 2017 estuvimos en unas circunstancias al borde”, ha indicado.

En el procés hubo delitos con “intencionalidad política” que no dañaron a personas ni a la seguridad, en su opinión, por lo que una amnistía a los independentistas catalanes sería buena para el interés público, aunque tiene que estar justificada y ser proporcional, según ha considerado.