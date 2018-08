La tenista francesa Alize Cornet es amonestada por quitarse la camiseta durante el US Open

Este martes, la tenista francesa Alize Cornet se dio cuenta justo antes de empezar el tercer set de su partido con la sueca Johanna Larsson que se había puesto la camiseta del revés durante el descanso. Acto seguido, no dudó en quitársela rápidamente para recolocársela y ponérsela bien. El proceso en total no duró más de 20 segundos, y la joven deportista llevaba un sujetador deportivo debajo, muy similar a un 'top' corto.

No obstante, el árbitro de pista le llamó la atención inmediatamente y le puso un 'warning' a la tenista gala, que en la actualidad ocupa el número 31 del ránking mundial, por violación del código de conducta deportiva en la pista. Cornet terminó perdiendo el partido contra su rival sueca.

De acuerdo con las normas del Us Open, que se juega estos días en el barrio neoyorquino de Queens, cambiarse de indumentaria en la cancha está prohibido. Sin embargo, en los últimos días ha habido mucho debate acerca de qué medidas se están tomando para proteger a los jugadores de las altas temperaturas que se están registrando estos días en Nueva York. Este martes, durante el partido de Cornet, los termómetros registraban 35 grados con un 46 por ciento de humedad, lo que hacía que la sensación térmica sea de hasta 40 grados o más.

Con el objetivo de que los jugadores no se desmayen en pleno partido, la organización del US Open ha establecido múltiples pausas para que puedan cambiarse y beber agua, como protección contra el calor. Fue en una de estas pausas en las que Cornet se puso mal la camiseta con las prisas.

La decisión del árbitro ha suscitado muchas críticas ante la doble vara de medir con la que se sancionó a Cornet. Muchos críticos, según ha apuntado la revista Time y múltiples usuarios en Twitter, han apuntado que los jugadores masculinos suelen quitarse la camiseta durante este tipo de pausas en la cancha y nunca han recibido una amonestación por ello. Este mismo martes, el tenista Novak Djovovic estuvo en uno de los bancos dentro de la pista sin camiseta durante varios minutos intentando lidiar con el calor con hielo.

Extremely disappointed with umpire Christian Rask and the @usopen for this ridiculous rule disparity!! Alize Cornet was penalized for changing her shirt on court while the “heat rule” was in effect, yet many men players, including @DjokerNole removed theirs and did not! #USOpen pic.twitter.com/mjHAQdj4Xa