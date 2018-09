El tuit de Manuel Valls antes de desvelar si aspirará a la alcaldía de Barcelona

Manuel Valls sigue en Barcelona. El ex primer ministro francés lo ha anunciado en un enigmático tuit este viernes, que coincide con un anuncio clave: si finalmente será candidato a la alcaldía de la ciudad con el apoyo de Ciudadanos.

Valls ha sido muy escueto en medio de los rumores que apuntan a que la próxima semana despejará la duda. Solo la palabra "Barcelona" y una foto a una acera.

La candidatura del actual diputado en la Asamblea Nacional francesa no es una simple especulación. Albert Rivera y otros cargos de Ciudadanos llevan meses elogiándole y asegurando que sería un aspirante ideal a suceder a Ada Colau. Además, Valls ha participado en varios actos junto al líder de Cs, como los organizados por la plataforma España Ciudadana.

Pero, según publica La Vanguardia, no todos en Ciudadanos están contentos con esta posibilidad. La intención de Valls de no ligarse a un partido y hacer una candidatura transversal que integrase también a PP y PSOE. Dos partidos que no están muy por la labor de dejar todo en manos del político francés que nació en Barcelona.