Un dirigente de Vox critica una campaña propreservativo de Sanidad y pide fomentar la "espera" de los jóvenes

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de "ridícula" la campaña del Ministerio de Sanidad a favor del uso del preservativo. En un mensaje en su cuenta de Twitter ha asegurado que "fomenta las relaciones sexuales" y que él prefiere apostar por "la espera" de los jóvenes.

Como ya hizo su compañera de partido Carla Toscano cuando el Ministerio de Sanidad repartió condones gratuitos durante el Orgullo LGTBI en Madrid, Garriga ha criticado en otro tuit que estas campañas se hacen estas con el "dinero de todos".

Estos mensajes han generado respuestas en las que muchos usuarios de Twitter reivindican la necesidad de tener relaciones sexuales "responsables" y en las que se manifiestan a favor de campañas como esta del Ministerio de Sanidad.

Me parece desafortunado, que cada uno haga lo que quiera Ignacio, el sexo no tiene porque ser malo🤷🏻‍♂️este integrismo católico está desfasadísimo.

Cuando sus hijos se acerquen a la edad de mantener relaciones sexuales (eduque, sí, pero sin perder de vista la edad media de inicio) tendrá que decidir qué priorizar, si no "fomentar" (porque facilitando preservativos se hace, tiene razón) o "proteger". Y no es fácil, le aviso.

Además, le han recordado que el Papa Francisco calificó el uso de los métodos anticonceptivos de "mal menor" para prevenir enfermedades:

También entre las respuestas, personas afines a su partido que no están de acuerdo con la afirmación que ha hecho el diputado de Vox:

Soy pro Vox 100%. Pero en esto no estoy de acuerdo. Los preservativos además de evitar embarazos no deseados también previenen ETS. Y no creo que a estas alturas nadie tenga relaciones sexuales sólo cuando quiere procrear.

Aunque la mayoría de las respuestas son en contra de lo que ha dicho el diputado de Vox, a su favor se ha posicionado su compañera de partido Carla Toscano, que ha enlazado un tuit suyo en el que criticaba el reparto de condones por parte de Sanidad en festivales, y también el de otros usuarios que se han sumado a esta opinión:

A mi me parece perfecto que fomente las relaciones sexuales lo que no me parece tan perfecto es que se haga con dinero público. Si vas a follar cómprate los condones como hacemos todos que yo no tengo por que pagarlos.