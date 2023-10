El Festival de Sevilla celebra 20 años de cine europeo con una edición sin premios pero con más talento andaluz

Sevilla volverá a ser capital del cine europeo entre el 23 y el 29 de noviembre al acoger una nueva edición del SEFF. Una edición muy señalada por los 20 años que celebra y por la polémica en la que se vio envuelta a raíz de que el nuevo equipo de Gobierno de José Luis Sanz (PP) anunciara su intención de aplazar el Festival, amparándose en la coincidencia del certamen audiovisual con los Grammy Latinos.

Finalmente, la cita de este 2023 con el cine europeo mantiene su lugar habitual en el calendario cultural de la ciudad (el mes de noviembre), así como su estructura tradicional, pues contará con los seis programas que la componen. Sin embargo, uno de los cambios que presenta esta “edición especial” —según la anunció el alcalde de la ciudad en agosto al dar marcha atrás tras reunirse con el sector audiovisual andaluz— es la pérdida de su carácter competitivo, por lo que no se concederán premios en las distintas secciones como en años anteriores.

Por lo demás, el equipo del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), junto con Manuel Cristóbal, el nuevo coordinador general del Festival, y el resto de agentes sociales y culturales implicados en su desarrollo han sumado esfuerzos para lograr confeccionar “en tiempo récord” una programación compuesta por un total de 87 títulos de gran calidad, tal y como ha expresado la concejala de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Minerva Salas, durante el acto de presentación de la vigésima edición del Festival de Sevilla.

El SEFF en la pantalla grande del Cine Cervantes

Otra de las novedades de esta edición especial la encontramos en las sedes del SEFF, a las que se incorpora por primera vez el emblemático Cine Cervantes. Cerrada durante tres años, la recientemente renovada sala de la calle Amor de Dios vuelve a poner en marcha su proyector coincidiendo con su 150 aniversario, para proyectar, entre otras obras, los cortometrajes y largometrajes con sello europeo que integran una de las citas culturales más destacadas de la capital hispalense.

Además de la incorporación del Cervantes, el Festival de Sevilla conserva al Cine Nervión dentro de su histórico de salas, pero no así al Lope de Vega, que permanece cerrado por las deficiencias técnicas que han obligado al Consistorio hispalense a echar el telón de uno de los teatros más icónicos de la ciudad y uno de los clásicos de este certamen.

Con todo, para la responsable municipal de Cultura, haber alcanzado esta edición supone “un hito” que permite “reenfocarnos” en futuras ediciones. De ahí el cartel escogido para representar al SEFF el año que cumple dos décadas: “Un mosaico vivo de píxel y celuloide” firmado por el artista sevillano Pedro Cabañas que retrata los 20 años de transición que ha experimentado el festival, pasando del celuloide al digital y acogiendo a una amalgama de géneros, cineastas, espectadores, temáticas y tramas, en apariencia caótica, pero que al unirse “crean una armonía, personalidad y composición propia” como la que caracteriza al SEFF, según ha explicado el autor del cartel.

El diseñador gráfico sevillano Pedro Cabañas ha sido el encargado de crear el cartel del Festival. Píxeles, grano y su habitual explosión cromática para “transmitir optimismo, movimiento y felicidad”.



¡La mejor imagen para esta 20 edición! 🥰#20FestivalSevilla #SEFF2023 pic.twitter.com/i0uacCs19y — Festival Sevilla (@festivalsevilla) 25 de octubre de 2023

Sección Oficial no competitiva

Antes de presentar la programación de este 2023, Minerva Salas ha querido avanzar que “en cuanto acabe esta edición, nos pondremos ya a trabajar en la próxima que se celebrará entre el 8 y 16 de noviembre de 2024”. A continuación, ha tomado la palabra Manuel Cristóbal, quien se ha encargado de desgranar los diferentes programas que el público podrá disfrutar por un precio reducido de 3,5 euros, según ha adelantado el coordinador general. La información detallada de abonos y horarios, así como los nombres de cineastas y personalidades del sector invitados se irá informando en los próximos días. También está pendiente de concretar de qué manera se va a implementar el lema “el Festival de Cine sale a la calle y llega a los barrios” anunciado por el propio Consistorio.

Por lo pronto, se han dado a conocer los títulos que integran cada una de las secciones, empezando por la Sección Oficial y Panorama andaluz, las dos más numerosas con 22 y 17 propuestas respectivamente. La primera de ellas ofrece en esta edición el mismo número de películas que en la anterior, firmadas nuevamente por algunos de los “nombres en mayúscula del cine europeo” que ya han sido reconocidos en festivales internacionales.

Entre ellos, destacan Michel Gondry y su comedia El libro de las soluciones, Wim Wenders como autor del documental Anselm, Catherine Breillat con El verano pasado o Matteo Garrone, que presenta en el SEFF su drama migratorio Yo, Capitán, galardonado con el León de Plata a la mejor dirección en la Mostra de Venecia y película candidata de Italia a los Óscar. Otros de los cineastas ilustres del circuito de festivales que visitaran Sevilla son la alemana Angela Schanelec, galardonada con el Oso de Plata al Mejor Guion por su reinterpretación del mito de Edipo en Música, el belga Joaquim Lafosse con una nueva mirada incómoda en Un silencio sobre la pedofilia en el seno familiar y la austriaca Jessica Hausner que propone una sátira distópica sobre restringir la alimentación en Club Zero.

Asimismo, la programación en este apartado contará con varios estrenos, algunos absolutos como Felipe, debut en el largometraje de Federico Schmukler, y otros europeos como el de la producción andaluza Animal/Humano del cineasta italiano Alessandro Pugno, que narra las diferentes etapas de la vida de un niño que quiere ser torero y las de un novillo manso. Por otro lado, cineastas españoles de renombre como Víctor Iriarte o Javier Macipe también visitarán el SEFF con sus primeras películas. El primero tras alzarse con el premio a l mejor dirección en el Festival Cinespaña de Toulouse con Sobre todo de noche, y el segundo con un biopic sobre el músico Mauricio Aznar titulado La estrella azul. En este apartado, la organización del certamen sevillano subraya el debut en la animación de Pablo Berger, quien ha contado como director de arte con el sevillano José Luis Agreda para crear Robots Dreams.

Ración doble de talento andaluz

En cuanto a la sección que concede una panorámica a la creación andaluza, Panorama andaluz refuerza su papel como “uno de los ejes fundamentales” del SEFF al doblar el número de obras que la componen. Frente a los ocho títulos de la pasada edición, coincidiendo con el 20 aniversario del Festival de Cine Europeo el menú de la sección andaluza contará con algo más del doble de películas que son ejemplo de coproducciones internacionales y estatales, de cine de autor, de documentales sobre la historia la tierra andaluza y otras de corte más innovador y creativo.

Los títulos que sobresalen en este apartado son Sueños y pan, una actualización del cine quinqui pasada por el tamiz de la nouvelle vague bajo las directrices del cineasta de Baena Luis (Soto) Muñoz, así como la coproducción búlgara Liuben, en la que Venci Kostov retrata el angustioso regreso de un migrante búlgaro a su país por el fallecimiento de su abuelo. De su lado, F. Javier Gutiérrez y Hugo Ruiz incorporan las dos propuestas de género de esta edición, ofreciendo el primero un thriller rural con elementos de terror en La espera, y “una venganza brutal” el segundo retratada en Una noche con Adela.

Además, el SEFF arropará el debut como documentalista del periodista Javi Barón, que compone un vibrante retrato del pueblo malagueño Villanueva de Cauche mediante los deseos vitales y las aspiraciones de sus vecinos, recogidos en Feudo. Dentro del género documental, Panorama andaluz incluye también las propuestas de Paloma Zapata, que participó en Hot Docs Toronto con La Singla, una cinta sobre la joven bailaora que revolucionó el mundo del flamenco; la de Paco Ortiz y su Aníbal. El arquitecto de Sevilla, donde aborda la figura del arquitecto de la plaza de España y precursor del estilo regionalista; y la de Alfonso Sánchez, que acerca al público la vida y obra de los hermanos Álvarez Quintero en un visionado “fundamental” para entender la cultura literaria española de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX: Sembrando sueños.

El programa con acento andaluz lo completan tres sesiones de 18 cortometrajes, entre los que despuntan títulos como Gritaré sobre tu tumba de María Cañas, Lava de Carmen Jiménez, La noche dentro de Antonio cuesta, Un lugar para los lobos de Álvaro Ponce, Cuando las cigarras callen de Bea Hohenleiter, o Fría de David Sainz.

Las nuevas olas del cine europeo

El resto de secciones “serán más breves, pero confeccionadas con idéntica rigurosidad y cuidado curatorial”, según afirma el equipo del Festival, que brinda la oportunidad de contemplar en Sevilla algunas de las producciones nominadas a los Premios del Cine Europeo. Así pues, la sección EFA propone ocho películas ya destacadas en el palmarés de los principales festivales internacionales, como la Palma de Oro y Premio del Jurado en la última edición de Cannes (la francesa Anatomía de una caída de Justine Triet) o el Oso de Oro de la Berlinale (Sur l'Amadant, del documentalista francés Nicolas Philibert).

De la mano de la sección Nuevas Olas, el SEFF proporciona también el frescor de la mirada de cineastas que se enfrentan a su primera. Tal es el caso de las andaluzas Gisèle Royo y Julia de Castro, que en su ópera prima On the Go abren el debate sobre la maternidad en formato road movie. Dado su vínculo con la actualidad, el fotógrafo, fotoperiodista, corresponsal de guerra y novelista ucraniano Mstyslav Chernov presenta en esta edición su documental 20 días en Mariupol, un retrato bajo las balas del asedio ruso a la ciudad ucraniana que opta a ser la candidata de su país a los Óscar.

Objetivo: formar nuevos públicos

Más allá de respaldar a aquellos cineastas que buscan un estilo genuino a través de la experimentación y el riesgo, el Festival de Sevilla continúa apostando por formar nuevos públicos a través de una sección de Cine en familia y un programa de actividades paralelo al certamen audiovisual, que incluye un canal de cine en línea a través de la plataforma Filmin, proyección en sala especial para centros educativos que propicia encuentros entre los más jóvenes y profesionales del sector como el guionista y director sevillano Rafael Cobos o los cineastas Pablo Berger y Virginia García del Pino, además de cursos y talleres enmarcados en el proyecto SEFF Educación.

Completando las actividades que se van a desarrollar en paralelo al festival, se encuentra una exposición que permite al espectador sumergirse en el proceso creativo de Robot Dreams, a través de unos paneles que ilustran el trabajo de su director de arte, el sevillano José Luis Agreda.

En definitiva, con la celebración su vigésima edición, el Festival de Cine Europeo logra reafirmar su presencia en la agenda cultural de Sevilla, sin renunciar a su esencia, pero sí a su clásico palmarés, dada la premura con la que se ha tenido que organizar una de las ediciones del SEFF que más inquietud ha generado entre el sector y sus seguidores hasta el último momento.