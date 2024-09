Juno: “El sistema capitalista provoca precariedad allí donde va, no pudimos evitar hablar de ello en nuestras canciones”

El Festival El Patio, organizado por la Diputación de Sevilla y que se celebrará estos días en la sede de dicha institución, tendrá este viernes una cita destacada con la actuación de Juno, el dúo formado por la cantante Zahara y Martí Perarnau, vocalista de Mucho, quienes desplegarán su repertorio de música electrónica en una despedida provisional de los escenarios. “No volveremos a tocar hasta que no tengamos otro disco, otra fotografía del momento”, advierten.

El surgimiento de Juno se vio inicialmente envuelto en cierto secretismo, dando pie a todo tipo de especulaciones sobre quién se hallaba detrás de aquel nombre. Pero su origen se remonta, según Zahara, a un momento en que “pedí ayuda a Martí para que me ayudara a componer Hoy la bestia cena en casa. Ya habíamos trabajado juntos, tocaba conmigo, pero aquella vez flipé con el resultado. A partir de ahí quise que pasara a ser un compositor para mí, quedamos en un local, pero fuimos viendo que lo que salía tenía un carácter distinto, una identidad propia. Empezamos a pensar que lo que estábamos creando merecía tener una vida aparte”, recuerda.

Claro que la unión de dos músicos con una personalidad tan definida exige ciertas renuncias. Según Perarnau, “sucede una cosa que nos viene muy bien a los dos, y es que se diluye el ego en pos de la canción, escuchas a tu compañera y ves que tu opinión tal vez no es la correcta. Es un gran aprendizaje a nivel humano. Ha sido un sitio de aprendizaje muy heavy”.

Ni reiterativa ni desalmada

“Además -añade Zahara- de manera natural se crean normas distintas. Cuando estamos solos vemos que el proyecto va creando su propia dinámica, que se va imponiendo y perfilando sola. En el primer álbum se trataba de ver más qué estaba pasando, pero luego fue otra cosa. Con nuestro segundo disco, _BCN747, entendimos que todas las canciones tenían que surgir en la misma habitación, estando juntos, con las letras escritas sobre la marcha. Al mismo tiempo, se van estableciendo solas unas normas sónicas, esta reverb sí, esto otro no… En el primer disco usamos los Juno que nos dan nombre, en el segundo no hay ninguno”.

Como sus seguidores más fieles recuerdan, Zahara se dio a conocer con un perfil de cantautora clásica, pero, ¿cómo se fue deslizando hacia la electrónica? “Siempre me han gustado los cantautores y también las bandas americanas de pop y rock, los grupos indies… Pero Martí me hizo ver que la electrónica también estaba en los grupos que escuchaba, sin ser consciente de ello. Radiohead, por ejemplo. Y también me demostró que no era una música reiterativa y sin alma. Fue un viaje precioso, y cuanto más descubría, más inabarcable me resultaba. Mi experiencia me dice que quien entra en ese mundo no lo abandona; es rico, variado, tiene un montón de géneros, subgéneros y sub-subgéneros… Una enorme cantidad de sonidos y lugares de los que aprender”. A su lado, Perarnau asiente: “Es como Matrix, lo escuchas todo aunque no lo veas”.

Por otro lado, el dúo Juno ha sorprendido a propios y extraños con un discurso anticapitalista muy firme, que según afirman viene de la observación directa del mundo en que vivimos. “Este disco lo compusimos inspirados en nuestros viajes tras la pandemia”, prosigue el músico. “Estuvimos en Ciudad de México, en la Costa Oeste de Estados Unidos, En Londres, donde ya podíamos ir a raves cuando en España estábamos todavía encerrados. Vimos las estrategias del capitalismo en otros sitios y las comparamos con nuestro país, y comprobamos que hay un sistema que provoca precariedad allí donde va. Eso inspiró varias canciones, no pudimos evitarlo”.

“De hecho -apunta Zahara- nuestra intención era narrar la belleza. En una canción como Los Feliz estábamos impactados por la belleza de la luz en Venice Beach, en Los Ángeles, pero cuando la luz se va aflora algo desagradable y violento. Aún así, la belleza siempre prevalece, esa es la razón por la cual hacemos canciones”.

Amantes de los discos

Y no solo canciones: Juno hace discos, a la antigua usanza. Nada de ir dejando gotear sencillos en las plataformas cada dos meses. “Juno es nuestro banco de pruebas, podemos hacer cosas que nos hacen felices, sin obligaciones. Y somos amantes de los discos, sí; de hecho, después de Sevilla pararemos y tendremos que descubrir qué otro disco queremos, qué nuevos obstáculos y pruebas nos pondremos”, explica Perarnau. “Nos hemos criado en un momento en que la música eran los grandes discos. Estamos obsesionados con los grandes productores que hacían de los discos viajes eternos”.

Por otro lado, en directo Zahara promete “una propuesta enfrentada, mirándonos el uno a la otra. La comunicación con el público no es visual, sino sónica. Quien asiste a nuestros conciertos se deja llevar por la música, también proyectamos imágenes que manipulo en directo, según el día y la inspiración… Hay partes que son súper electrónicas, cercanas a la rave, y otras ultra-íntimas, con instrumento y voz. Nos gusta llegar a los extremos, y que la gente se vaya de allí sin saber qué les ha pasado por encima, pero sintiendo que han participado de la propuesta y les ha parecido única”.

“Juno es de las cosas más importantes que nos han sucedido”, concluye Perarnau. “Las cuatro o cinco nuevas canciones de María José Llergo las hemos compuesto nosotros con ella, y eso ha sido gracias a este proceso. Incluso hemos aprendido a mezclar discos. Yo mismo he producido y mezclado lo último de León Benavente”.

Zahara asiente: “A mí me ha dado mucha seguridad con todo, para tocar instrumentos, investigar con máquinas ya no me da miedo, sino que son extensiones de mí misma… Mi próximo disco será producido por mí, he podido aprender y coger confianza para saber lo que puedo hacer. Nos lo pasamos bien, hay mucha honestidad y respeto, y una gran sensación de que todo está bien. No hay malas decisiones, partimos del deseo de aprender y jugar. Tenemos amigos que nos dicen ‘Hacer un disco es un tormento’… ¡Pues nosotros nos lo pasamos genial!”.