Promueven una recogida de firmas para la retirada “inmediata” del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024

Mucho se ha dicho y escrito sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 desde que se presentó al mediodía de este sábado. Tanto que se ha convertido en uno de los temas tendencia en España, apenas horas después de darse a conocer. “Yo no sé si el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla va a contar con más detractores que defensores, lo que tengo claro es que va a establecer un nuevo récord mundial de memes”, auguró el escritor Salvador Gutiérrez Solís en un tuit. Y no se equivocaba.

Las redes se han inundado de alegatos a favor y en contra, de críticas y de halagos. De comentarios ingeniosos y de memes. Pero no todo el mundo se ha tomado a broma la polémica que ha suscitado –sin pretenderlo– la obra de Salustiano García. Uno de los usuarios del grupo de detractores ha promovido una regida de firmas en Change.org para pedir “la retirada inmediata del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024”. La petición, que supera las 6.000 firmas en 24 horas, alega que “no representa en absoluto la Fe, los Valores Cristianos, la tradición, y el fervor religioso de esta Ciudad [sic]”.

Algunos de los firmantes han pedido la dimisión del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla –“por la designación del infame artista y por su miserable e infame cartel”, según han dejado escrito– y han calificado la obra de Salustiano García como “obscena”, “blasfema”, “feminizada” y como “un insulto hacia los cristianos”. Comentarios que coinciden con la crítica expresada en redes sociales por el Instituto de Política Social (IPSE), que también exigió su retirada por considerarlo “una verdadera aberración”, por retratar lo que interpretan como “un Cristo sexualizado y amanerado”.

Este cartel es una verdadera aberración.



❌ Un Cristo sexualizado y amanerado



Desde el Instituto de Política Social (IPSE), consideramos una ofensa grave este cartel que descontextualiza completamente el verdadero significado de la #SemanaSanta.



Exigimos su retirada isofacta pic.twitter.com/6amhDQX3E5 — Instituto de Politica Social (@IPS_Esp) 27 de enero de 2024

Elogios de parte del mundo cofrade

No obstante, la obra no sólo ha contado con el aplauso del colectivo LGTBI, como han criticado sus detractores. Dentro del mundo cofrade, también hay quienes entienden que el cartel “ha sido absolutamente respetuoso con la Semana Santa”. A diferencia de quienes han firmado la petición de Change.org, este otro grupo de cofrades ha defendido la propuesta de Salustiano García como “una obra de arte”.

“Atrevido, sí, al igual que impactante, sorprendente y único”, opinaba en X un usuario que se defendía como “un cofrade tradicional, algo clásico, pero con la mente suficientemente abierta como para admitir que el cartel es una buena obra de arte”.

Salustiano ha sido fiel a sí mismo, no ha traicionado a nadie. @SALUSTIANOX1000 ha sido absolutamente respetuoso con la Semana Santa.



Me considero un cofrade tradicional, algo clásico, pero con la mente suficientemente abierta como para admitir que el cartel de la… pic.twitter.com/9Pln5vNaQq — Pepe Santos (@PPSantos_S) 27 de enero de 2024

De su lado, el propio autor, el artista sevillano Salustiano García, ha defendido que si alguien ve en su cuadro algo sucio es “su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen”. En una entrevista con EFE realizada en el marco de la polémica suscitada tras la presentación del cartel, Salustiano explica que su intención “era anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel”.

“Yo quería hacer un cartel respetuoso para las instituciones y para todos los cristianos”, ha proseguido el artista, aseverando que “en ningún momento he querido molestar a nadie”. De hecho, ha proseguido Salustiano, “los referentes que hay en el cuadro los tengo en mi familia, está basado en mi hermano mayor que murió joven y mi hijo que es el modelo”. “Los he tratado a los dos con un amor y un respeto absoluto”, ha subrayado.

De ahí que el pintor haya negado que su cuadro sea “revolucionario”, como lo han calificado algunos medios de comunicación. “Y no lo es porque yo no quería hacerlo, quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo ha encargado”, ha remarcado en alusión al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, cuyos dirigentes, asegura, vieron el cartel “un día antes de la presentación”.

Por todo ello, el autor entiende que el rechazo generado es “fruto de la incultura, de no saber nada, de no haber estado nunca en un museo o en ninguna iglesia, porque no me he inventado ningún elemento que aparece en el cuadro”, ha puntualizado.

Comentarios para exigir la retirada

A pesar de la intención de este artista de renombre internacional, la petición de retirada en Change.org continúa sumando firmas. Entre las razones que han dejado escritas los firmantes, se pueden leer comentarios como estos:

“Es regla esencial del arte sacro, según nuestra tradición, que mueva a la devoción y a la fe católica, y no sirva de icono para ideologías postmodernas que precisamente lo que quieren es cambiar radicalmente esa tradición”.

“Es una imagen feminizada de Nuestro Señor Jesucristo. Sexualizado, demasiado joven (Jesucristo tenía 33 años de aquella época) y no sufriente. No se corresponde con la realidad”.

“Como miembro de Hermandad y sobre todo como católico, exijo la dimisión de este vergonzoso Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla por la designación del infame artista y por su miserable e infame cartel de Semana Santa 2024, que insulta a todos los católicos y a todos los personas de bien, no solo de Sevilla, sino de España y del mundo. Exijo igualmente al Obispo de Sevilla que tome medidas y proceda a cesar a toda la junta de hermandades y cofradías de Sevilla”.

“Me parece una falta de respeto total y absoluta a los Cristianos y una OFENSA directa a Jesucristo, hijo de Dios Padre, que dio su vida por tofos los seres humanos. Los responsables de esto, gente sin honor y sin escrúpulos, deberían hacerse el Harakiri en público”.

“No representa para nada la Semana Santa de Sevilla, la tradición y la cultura de nuestro pueblo. Como sevillana, hija de sevillanos y cofrades, quiero que se retire, porque no me representa. El arte es libre, pero lo que no es libre es que quieran representar a los sevillanos católicos como no somos”.