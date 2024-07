Una semana en la que continuarán las altas temperaturas en la sartén sevillana

Tras un leve respiro este fin de semana, el verano vuelve a la carga durante los próximos días, con un nuevo ascenso térmico que dejará máximas por encima de los 40º C a mediados de semana.

La dorsal anticiclónica que se sitúa sobre nuestra región, genera el posicionamiento de las masas más cálidas del norte de África sobre la provincia de Sevilla, dando como resultado un nuevo episodio cálido que dejará valores altos. El lunes, los termómetros ya alcanzarán los 38º C en muchos puntos, por lo que se han activadp avisos de color amarillo en la campiña sevillana, extendiéndose en la jornada del martes al norte de la provincia. Todo ello, sin descartar que también se activen en la Sierra Sur, elevándose a nivel naranja en la Campiña por valores superiores a los 40º C.

Tendencia que continuará durante el miércoles, cuando previsiblemente se puedan registrar los valores más elevados de la semana, con máximas que pueden llegar nuevamente a los 43º C en zonas del valle del Guadalquivir y superar los 40º C en otros puntos. Días cálidos que se prolongarán con la caída del sol, ya que se espera que se den noches tropicales durante la mayor parte de la semana y por buena parte de la región, salvo zonas altas de la provincia. Eso sí, no se esperan noches extremadamente cálidas.

A partir del viernes, la situación comenzará nuevamente a suavizarse, esperando un fin de semana algo menos cálido. Con una atmósfera que será muy estable durante toda la semana, salvo algunas nubes altas que se puedan dejar ver, el sol reinará en los cielos en toda la provincia, dejando una nueva semana muy veraniega y cálida, y es que durante los próximos días difícilmente se podrá escapar nadie del calor.