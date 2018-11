Arranca el mes de los referendos simbólicos sobre el rey en las universidades: "Hemos abierto la primera brecha"

Aunque ha habido ya alguna avanzadilla, este jueves arranca el mes de los referendos sobre la monarquía en las universidades organizadas por plataformas de estudiantes. Más de 900.000 personas entre alumnos y trabajadores están llamados en (de momento) 26 centros, más de la mitad de todos los públicos que tiene el país, para expresar el modelo de estado que quieren para el futuro.

"¡Queremos decidirlo todo!", claman los estudiantes, que han presentado el movimiento en sociedad este jueves en el Teatro del Barrio de Madrid.

Las consultas arrancan el jueves en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con diez urnas repartidas por todo el campus de 10 a 20 horas. Fue allí precisamente donde un grupo de estudiantes, apenas diez jóvenes con inquietudes, decidieron que había que preguntar a sus compañeros de campus sobre la Monarquía. Lo que parecía un movimiento idealista fue ampliándose y cogiendo forma.

En un lento pero constante goteo, se fueron uniendo centros. El movimiento se expandió y buscó alianzas. Se ha unido a las Consultas Populares Monarquía o República que tendrán lugar este domingo 2 de diciembre en al menos diez distritos de Madrid y varios municipios de la Comunidad y de otras.

El movimiento estudiantil universitario también apoya y recibe el apoyo de las luchas de los trabajadores de Amazon o Coca Cola porque, como explicó un trabajador de la multinacional de Jeff Bezos, "al final nuestras luchas no son tan diferentes". En la rueda de prensa de este martes también había una represaliada del franquismo y participante en la querella argentina contra el régimen de Franco.

Estas luchas conjuntas se traducen en "decidir el futuro (...) y no seguir aceptando una monarquía impuesta ni un régimen impuesto y cerrado por candado por ya 40 largos años, que ni nosotras ni nuestros padres votamos", según se lee en el comunicado conjunto que han elaborado. El movimiento proconsulta recuerda siempre que puede que cerca del 80% de la población actual (todos los menores de 58 años) no pudo votar el referéndum que aprobó la Constitución y con ella la Monarquía y que ya les toca.

Algunos representantes estudiantiles, los que más cerca están de celebrar sus consultas, han entrado en algunos detalles sobre la organización: la financiación ha corrido a cargo de sus propios bolsillos, tirando de ahorros y ayudas de donde podían. En la Complutense de Madrid, por ejemplo, van a utilizar las mismas urnas que saldrán a la calle este domingo en las consultas de los barrios.

Otro aspecto que se ha discutido, y mucho, en las asambleas de organización de las consultas ha sido el censo y la validez del referéndum. Al no ser oficiales, las consultas no pueden disponer de los datos de estudiantes y trabajadores de las universidades, entre otras cuestiones porque afrontarían multas millonarias por la Ley de Protección de Datos. Por eso instaurarán sistemas de control manuales y apelan a la conciencia de los participadores.

Pero esta situación también les da munición argumentativa: "La exigencia de control y el censo se la trasladamos al Estado para que organice un referéndum oficial y vinculante", ha explica Lucía Nistal, de la UAM.

Por último, al menos en la UAM y la Complutense los referéndums se han comunicado a los rectorados que, según los estudiantes, se han limitado a tomar nota del asunto y asegurar que no interferirán con la realización de los mismos.

"No tiene vuelta atrás"

"Solo son los primeros pasos de camino que no tiene vuelta atrás", ha afirmado esta mañana Cristina, de la plataforma Consulta Popular Monarquía o República. Que no tiene vuelta atrás, pero sí vocación de permanencia y crecimiento, según han ido contando los representantes de diferentes universidades.

"Hemos abierto la primera brecha, pero esto no se queda aquí", ha afirmado Marta Matías, de la Universidad Carlos III de Madrid. Mari Carmen Romera, de la Universidad de Alicante, ha señalado a los estudiantes como "pioneros en los cambios sociales" y ha citado el 15-M como movimiento inspirador de las consultas. "El movimiento estudiantil siempre ha tenido un gran papel en cuestionar la corona", ha coincidido Jorge, el portavoz esta mañana de la Universidad de Zaragoza. "Este gran movimiento que está surgiendo debe aprovecharse para retomar, desarrollar y masificar el movimiento estudiantil".

El acto lo ha cerrado Lucía Nistal, portavoz del referéndum de la UAM y una de las personas que dio inicio a todo el movimiento, con una reflexión general. "Queremos hablar de las relaciones entre los pueblos del Estado, de si queremos pagar una deuda que no nos pertenece, de los estudios, de la caspa judicial y política que gobierna para la banca mientras persigue a los activistas, del cierre de los CIES o atender las demandas de las mujeres", ha puesto como ejemplos de la lucha que quieren impulsar los estudiantes.

Por si alguien cree que el movimiento es idealista y no tendrá ninguna relevancia, Rosa, del movimiento de represaliadas del franquismo, reflexiona: "No hay ningún paso pequeño, el único paso pequeño es el que no se da".