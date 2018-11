Cientos de salvadoreñas alzan su voz en resistencia a la violencia machista

Más de 200 salvadoreñas alzaron hoy sus voces en resistencia a la violencia machista que entre enero a agosto del año en curso ha acabado con la vida de más de 270 mujeres, quienes ahora son parte de la larga lista de feminicidios cometidos en este país centroamericano.

Las mujeres, quienes se tomaron las principales calles de San Salvador, también se pronunciaron en contra de las instituciones Estatales que "se rehúsan a sensibilizarse ante esta problemática".

Al grito de ¡Si tocan a una, tocan a todas!, ¡Este cuerpo es mío, no se viola, no se toca, no se maltrata!, las mujeres se movilizaron hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa para "exigir justicia" ante los asesinatos de féminas.

Las consignas tomaron poder al transcurrir la marcha y al calor de la actividad las salvadoreñas sacaron su lado feminista y corearon ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina!, ¡Y tiemblen, tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista".

Asimismo, invitaron a sumarse a la marcha a los ciudadanos que esperaban el transporte colectivo, que transitaban por el lugar o que iban en sus carros. ¡Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!, gritaron ya un poco afónicas las participantes.

Delia Cornejo, representante de la Asociación de Mujeres Melida Anaya Montes "Las Melidas", expresó a Efe que la lucha en contra de la violencia machista "no acabará nunca" y "todas las mujeres debemos de darnos cuenta que apoyar a otras y ser la voz de otras es necesario para acabar con los feminicidios".

"En un momento como el que estamos viviendo, de alza de casos de feminicidios, es importa unirnos y exigir respeto (...) el llamado es para todos los sectores para que tomen cartas en el asunto y se comprometan a construir una sociedad sin violencia", manifestó.

Cornejo añadió que "las mujeres salvadoreñas estamos cansadas de tanta violencia y de la impunidad en el que quedan los feminicidios y las violaciones a nuestros derechos".

La marcha se realizó a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemoró el 25 de noviembre, día en que miles de mujeres de todo el mundo se unen en resistencia contra esta problemática.

La actividad concluyó en una de las entradas a la Asamblea Legislativa, donde las mujeres pidieron a los 84 diputados "legislar en favor de las cientos de víctimas de la violencia machista, de las niñas, adolescentes y jóvenes abusadas sexualmente y de las madres desprotegidas".

Datos del Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), indican que entre enero y agosto la Policía Nacional Civil (PNC) registró 274 feminicidios y la tendencia indica que el 2018 cerrará nuevamente con cifras de epidemia.

El Salvador cuenta con una de las tasas de muertes violentas de mujeres más altas de Centroamérica y del mundo, ya que para el 2017 la tasa fue de 13,49 por cada 100.000 habitantes, que representó 468 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Una encuesta estatal dada a conocer en mayo pasado da cuenta de que más del 67 % de las mujeres de este país centroamericano ha sido víctimas de la violencia machista en algún momento de su vida, mientras que el 33,8 % sufrió esta lacra en los últimos doce meses.

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.