La justicia desestima una denuncia contra 'El Jueves' por un chiste sobre la Guardia Civil

El juzgado de instrucción número 27 de Barcelona ha sobreseído una denuncia contra la editora de la revista El Jueves, RBA Holding, y los creadores de un chiste sobre la Guardia Civil. La viñeta, titulada Los juguetes de la Guardia Civil, fue escrita por el exteniente Luis Gonzalo Segura y publicada en mayo de 2017.

El magistrado ha decido archivar este procedimiento amparándose en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España y que determinó que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión.

Sobre los hechos investigados, el juez destaca que el medio en el que se plasma tanto el artículo como el dibujo es "una revista que se define a si misma como satírica y crítica". El auto emitido el 14 de marzo y al que ha accedido eldiario.es describe la viñeta como una ilustración en la que aparece "un mando de la Guardia Civil comiéndose el cerebro" de otro agente que está sentando.

En su argumentación recuerda que Segura ha escrito "varios libros denunciando a su entender las condiciones de la Guardia Civil", también reseña que "los diversos relatos hayan de entenderse en el contexto de denuncia social" y que el mensaje lanzado está "enmarcado en los derechos constitucionales de libertad de expresión e información".

"No obstante, existen dos expresiones pronunciadas en el escrito a las que no puede dotarse de la anterior protección", continúa. Critica que se afirme que "la cúpula de la Guardia Civil está compuesta de una gran cantidad de psicópatas y fascistas". En el auto destaca la intencionalidad de "denuncia social" de estos descalificativos para reseñar que debido a esa actitud no constituye un delito de injurias.

En noviembre, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, la Fiscalía presentó una denuncia por un delito contra las instituciones del Estado, en su modalidad de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En julio el gabinete técnico de la Guardia Civil envió a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta viñeta al considerar que era "ofensiva" para esa institución y que podía incurrir en un presunto delito contra las instituciones del Estado

"Expresión de insatisfacción"

En el auto, emitido un día después del fallo europeo, el magistrado se refiere a la quema de la foto de los reyes y recuerda que "un acto de este tipo debe interpretarse como la expresión simbólica de insatisfacción y protesta". "La inclusión en el delito de odio de un acto que, como como el alegado en este caso a los solicitantes, es la expresión simbólica del rechazo y la crítica política de una institución", indica el juzgado de instrucción catalán, "implicaría una interpretación demasiado amplia de la excepción permitida por la jurisprudencia del tribunal, que podría socavar el pluralismo, la tolerancia".

El abogado de Segura se muestra satisfecho por el auto y destaca que el juez haya citado la sentencia de Estrasburgo. "El Estado español se ha excedido en los últimos años y Europa le ha subido el listón a la misma altura que lo tenía España hace 30 años. Europa ha obligado al Estado a subir ese listón", incide el letrado Josep Jover.