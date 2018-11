Frente a un lujoso centro comercial en Bangkok, una anciana de 70 años vende llaveros artesanales a los turistas que visitan Tailandia, un país abocado a envejecer antes de desarrollarse.

“Cada mes recibo una ayuda estatal de 700 baht (unos 21 dólares o 18 euros) pero nunca es suficiente. Pago unos 100-200 baht al día por vivienda y comida y vender llaveros aquí me ayuda con estos gastos”, explica a Efe la vendedora, que prefiere no revelar su nombre.

La anciana vive en Surin, una provincia rural en el noreste del país, pero viaja a la capital cuando no tiene que trabajar en la cosecha en los campos de arroz para vender los llaveros que realizan sus vecinos.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Tailandia (ONE), en los próximos tres años, Tailandia tendrá un 20 por ciento de la población con 60 años o más, lo que la convertirá en uno de los países más envejecidos de Asia.

Otras naciones asiáticas como Japón o Corea del Sur tienen sociedades más ancianas, pero sus economías están desarrolladas, mientras que China también envejece a grandes pasos pero su PIB crece a más velocidad que el de Tailandia.

De acuerdo con ONE, Tailandia cuenta con unos 10,2 millones de ancianos, pero solo un 37,6 por ciento reciben pensiones del Estado, que oscilan entre los 600 y 1.000 baht (entre unos 16 dólares/15 euros y 30 dólares/26 euros).

Una quinta parte de este colectivo no tiene ningún ingresos y el endeudamiento medio supera los 1.800 dólares (unos 1.500 euros).

Un guarda de seguridad de 60 años en un conocido supermercado en Bangkok cuenta a Efe que no está bien de salud, pero tiene que seguir trabajando para sufragar los estudios de su hija de 16 años.

“Tengo que continuar trabajando porque la educación de mi hija es costosa y el dinero del Gobierno no me ayuda nada. Con ese dinero no puedo ni pagar el médico”, dice el guardia.

Ante la escasez de las pensiones, las autoridades tailandesas también ofrecen subsidios a las familias en riesgo de exclusión de 2.000 baht (60 dólares o 53 euros), no más de dos veces por año.

El Gobierno tailandés también cuenta con una red de 12 residencias geriátricas públicas en el país que no son suficientes para el creciente número de ancianos.

Baan Bangkhae, un asilo con una capacidad máxima de 250 personas en Bangkok, tiene una lista de espera de 1.000 personas.

El centro dispone de alojamiento gratuito en dormitorios compartidos para ancianos sin recursos, así como jardines, sala de ordenadores y hasta un karaoke.

Los más pudientes pueden alquilar una habitación privada por 1.500 baht (unos 45 dólares o 40 euros) al mes u optar por un bungaló a cambio de una entrada de 300.000 baht (unos 9.000 dólares o 8.000 euros) y un alquiler mensual de 1.500 baht.

El centro provee servicios médicos y la comida, pero no el gasto por el uso de la electricidad en las habitaciones y las viviendas.

Paiwan Polawan, directora general del Departamento para los Mayores del Ministerio de Asuntos Sociales, señala que el Gobierno planea a construir, en vez de asilos, 400 centros de día para personas de la tercera edad, además de los 878 que gestiona ahora.

La directora general considera que es preferible que las personas mayores vivan en sus casas, siempre que cuenten con atención médica adecuada y puedan acudir a los centros de día.