El Supremo hace suyo el 'solo sí es sí' en la sentencia de 'la manada': el consentimiento sexual debe ser expreso

El Tribunal Supremo ha hecho pública este viernes la sentencia completa de 'la manada', en la que explicita la condena de 15 años para cada uno de los cinco hombres por un delito continuado de violación. En su razonamiento, el Alto Tribunal hace suyo el 'solo sí es sí': el consentimiento sexual debe ser claro y expreso. En su sentencia cita el Convenio de Estambul - la norma internacional de referencia en violencia machista- para asumir su definición de consentimiento. Esa definición gira sobre la expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales: si no existe tal, no hay consentimiento; la ausencia de voluntad o movimiento no equivale a consentimiento.

"La especifica referencia que se hace en el Convenio de Estambul al consentimiento, como manifestación del libre arbitrio de la persona en función del contexto, deja clara la imposibilidad de interpretar una ausencia de resistencia física como tal voluntad, la misma debe manifestarse de forma expresa o deducirse claramente de las circunstancias que rodean al hecho", destaca la sentencia. Es decir, el Supremo subraya que el consentimiento debe ser expreso y que, si no lo es, es una negativa y, por tanto, un delito. Sería la expresión judicial del lema 'solo sí es sí' que se ha popularizado en los últimos meses y que busca, precisamente, aclarar que el consentimiento debe ser explícito y claro y que no moverse o no actuar no significa sí.

La situación en la que se produjeron los hechos implicó una intimidación ambiental clara, dicta el Supremo. La intimidación, junto a la violencia, es una de las condiciones que, según el Código Penal actual, son necesarias para calificar el delito como agresión sexual. La sentencia abunda en el concepto de intimidación ambiental y subraya que circunstancias como la edad y constitución física de víctima y agresor, el tiempo y el espacio donde se producen los hechos o el contexto son factores importantes para decidir si existe tal entorno intimidatorio. La fuerza, describe, puede ser física "o moral".

Se trata de requisitos, prosigue el Supremo, que concurren en este caso e independientemente de que los agresores fueran varios o uno. "El ataque sexual a una chica joven, tal y como era la víctima que solo contaba con 18 años de edad, y en un lugar solitario, recóndito, angosto y sin salida, al que fue conducida asida del brazo por dos de los acusados y rodeada por el resto, encontrándose la misma abordada por los procesados, y embriagada, ello sin duda le produjo un estado de intimidación, que aunque no fuera invencible, sí era eficaz para alcanzar el fin propuesto por los acusados, que paralizaron la voluntad de resistencia de la víctima (...) sin que en momento alguno existiera consentimiento por parte de la misma, y sin que sea admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores", concluye la sentencia.

Esa intimidación llevó a la superviviente a adoptar una "actitud de sometimiento, que no de consentimiento". Algo, dice el Supremo, que los condenados conocían , dado el relato de los hechos, y que aprovecharon "para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso y actuando de común acuerdo". El Supremo abronca a la Audiencia de Navarra por no incluir en su relato fáctico algunos hechos que luego sí da por probados, como la alteración del conocimiento que sufría la chica por haber bebido alcohol o los gritos y el acorralamiento que se ve en los vídeos que grabaron los agresores.



Además, la presencia de varios individuos concertados para atacar sexualmente a una mujer es ya intimidación. El Alto Tribunal subraya, aludiendo a sentencias anteriores, que la presencia de varios individuos, aún sin previo acuerdo, ya implica la existencia de "intimidación ambiental". "En estos casos el efecto intimidatorio puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas, distintas del que consuma materialmente la violación, ya que la existencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental", dice el Supremo, recordando fallos anteriores.

Basta con la negativa

La sentencia repasa la diferenciación que el Código Penal hace entre abuso y agresión sexual. En las agresiones sexuales, dice, el autor emplea la fuerza o la intimidación para doblegar a su víctima y para ello puede usar la fuerza pero también "un clima de temor o de terror" que anula su capacidad de resistencia. Una resistencia que "ni puede ni debe ser especialmente intensa": basta con la negativa de la víctima

"(...) La intimidación empleada no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que -sobre no conducir a resultado positivo-, podrían derivarse mayores males", explica, citando una sentencia anterior de la misma Sala.

El Supremo argumenta que tanto los delitos sexual como el concepto de libertad sexual son susceptibles de verse afectados por "la evolución del pensamiento social". "Han sido un exponente claro de la función de las normas jurídicas en la recreación de los estereotipos y roles sociales que han definido durante siglos la distribución desigual de derechos y obligaciones, discriminando las posibilidades de las mujeres". asegura.