El momento en que el feto "es sintiente": el debate sobre el aborto en PACMA emerge en la recta final de la campaña

A PACMA, el partido en defensa de los derechos de los animales, le ha estallado un debate inesperado a pocos días de las elecciones del próximo domingo. La posición de la formación sobre el aborto ha emergido en la esfera pública a raíz de las palabras pronunciadas por Nacho Pascual, candidato por Barcelona, en las que aseguraba que es todavía un debate pendiente en el seno de la formación. La polémica no se ha hecho esperar y las redes sociales han arremetido contra el partido, al que el último barómetro del CIS sitúa en el Congreso con hasta dos escaños.

El posicionamiento aún por definir de PACMA se circunscribe a cuál es el momento en el que se considera que un feto empieza a sentir, algo que, asegura la formación, "es un debate que está en los foros científicos". Es decir, en la práctica se refiere a los plazos establecidos para interrumpir voluntariamente el embarazo. "Debemos de consensuar cuál es el umbral que determinamos para que el feto sea considerado un ser sintiente", explica Pascual a este diario, que incide en que el marco de debate "no es aborto sí o aborto no". "Estamos a favor de la actual ley del aborto y para nada estamos hablando de recortar derechos a las mujeres, sino del conflicto que existe sobre cuándo el feto tiene capacidad de sentir o sufrir para ser protegido".

La ley actual, aprobada en 2010, permite a las mujeres el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la semana 22 para los casos en los que haya un grave riesgo para la salud de la madre o del feto. A partir de ahí, solo se puede abortar en caso de enfermedades extremadamente graves e incompatibles con la vida que deberá acreditar un comité clínico. La idea que subyace al debate presente en PACMA es que estos plazos son cuestionables, puesto que, "como formación animalista, lo que marca nuestra idea a seguir es la sintiencia", es decir, la capacidad de sentir. "Tenemos un debate pendiente interno sobre ello, pero no hablamos de ir contra la ley ni derogarla", explica Pascual.

Ausencia en el programa electoral

La formación no ha incluido ninguna propuesta concreta al respecto del aborto en su programa electoral de cara a las generales del próximo domingo, pero su presidenta, Silvia Barquero, ya confirmaba que el partido no ha consensuado su posición en una conferencia que impartió hace unas semanas en un colegio mayor madrileño, según se puede ver en este vídeo. "No tenemos una postura oficial sobre el aborto ni sobre la eutanasia, pero supongo que a futuro deberemos trabajar en tenerlas", decía a una pregunta del público sobre las libertades individuales que defiende la formación. La eutanasia, sin embargo, sí aparece en el programa electoral, en el que PACMA pide su despenalización.

En conversación con este medio, Barquero apunta a que sus palabras se refieren al debate sobre la sintiencia que, aseguran ambos miembros del partido, "está muy presente en el mundo animalista". "Para nosotros la cuestión moralmente relevante y el criterio fundamental es la sintiencia y en qué momento el feto comienza a sentir, que es el momento en el que nosotros consideraríamos que se puede interrumpir un embarazo", apunta la presidenta, que hace hincapié en que PACMA está "a favor de la ley de plazos", pero "estamos dispuestos a reconsiderar consensos científicos sobre el momento en que un ser se considera que siente".

Por su parte, Laura Duarte, candidata del partido por Madrid al Congreso, no ha querido entrar en la controversia y ha especificado que, para PACMA, el aborto es un derecho y "no es un debate pendiente en la formación", ha asegurado a eldiario.es sin mencionar el asunto al que sí aluden los otros dos integrantes. Los tres miembros de la formación, no obstante, coinciden en apostar por la necesidad de "mejorar la ley" para garantizar la educación sexual y facilitar el acceso a los anticonceptivos. De hecho, el acceso gratuito a este tipo de métodos para prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual para las personas con bajos ingresos y estudiantes es una de las medidas contenidas en su programa electoral.

El asunto se ha hecho visible en la recta final de la campaña y a pocos días de unas elecciones que sentarán en el Congreso a voces que directamente cuestionan el derecho al aborto. Vox ya ha definido su posición en varias ocasiones y el PP ha endurecido su discurso en los últimos meses con declaraciones de Pablo Casado y del número 2 del partido por Madrid, Adolfo Suárez Illana, que pronunció unas polémicas palabras sobre el aborto en una de sus primeras intervenciones públicas. "Los neandertales también lo usaban, esperaban a que nacieran y les cortaban la cabeza", dijo en una entrevista.

"Somos lo contrario a Vox y hemos sido los únicos que en campaña les hemos confrontado", sostiene Pascual sobre el aplaudido anuncio electoral de la formación en la que calificaba al partido de extrema derecha, sin dar su nombre, como "involución". "Cualquier persona que quiera asociar las políticas de PACMA a Vox está mintiendo o es un ignorante", prosigue para referirse a las críticas que ha recibido este martes. En su opinión, se trata de "una intención de tergiversar mis palabras con evidentes intereses electoralistas", zanja.