Nacho Pascual, el universitario y árbitro de balonmano que puede ser el primer diputado de PACMA en el Congreso

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibuja un buen escenario para PACMA, el partido en defensa de los derechos de los animales. El sondeo estimó que los animalistas pueden lograr hasta dos escaños, uno en la provincia de Barcelona y otro en Valencia. Si eso ocurre, será la primera vez que el Congreso de los Diputados alberga a una formación política que equipara los derechos de los animales a los de las personas.

Nacho Pascual (Girona, 1988) es estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), árbitro de la Liga ASOBAL de Balonmano –máxima categoría masculina de este deporte– y cabeza de lista del PACMA por Barcelona en las elecciones del 28A. Pascual, además, se presenta como candidato a la alcaldía de Girona, donde vive, y figura en las listas del partido animalista a las elecciones europeas del 26 de mayo.

De pequeño quería ser veterinario pero, en cuanto supo todo lo que implicaba, prefirió decantarse por el activismo y la política en defensa de los derechos de los animales. El 11 de enero de 2017 se hizo vegetariano. "Nadie de mi familia ni mis amigos son vegetarianos, salté un poco a una piscina vacía, pero a mí lo de romper moldes, por lo que sea, ya viene en mi ADN", asegura. Poco tiempo después, decidió participar activamente en política. Se leyó varios programas electorales y se decantó por PACMA. Sin cumplir un año como militante del partido, antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 fue nombrado coordinador del partido en Girona, un cargo voluntario y sin remuneración.

A los 14 años se inició como árbitro de balonmano y a los 22 debutó en la liga ASOBAL, en un partido entre el Barça y el Antequera. ¿Cómo se conjuga la faceta política con la deportiva? Según Pascual, gracias al sentimiento de justicia. "En el campo, cuando soy árbitro, trato de que gane el mejor y de aplicar el reglamento. Y en política, en PACMA, buscamos la justicia para los animales", sostiene.

Ni rastro del conflicto catalán en el programa electoral

PACMA no se posiciona sobre el conflicto catalán. Y Pascual reconoce que se equivocan. "Esta necesidad de evitar el tema de Catalunya creo que es un error", argumenta. "Entiendo que no vaya en el programa, pero evitar hablar de ello, como si no existiera… Llegaremos al Congreso de los Diputados y nos tendremos que posicionar. No tiene ningún sentido evitar debates".

El candidato animalista por Barcelona defiende, de todos modos, que "cada minuto que se habla de Catalunya es un minuto que se deja de hablar de una causa que está aislada, de la que nadie habla y que nos define como sociedad, que es cómo tratamos a nuestros seres más vulnerables".

Ni de izquierdas ni de derechas, "progresista"

"De derechas es evidente que no somos", señala Pascual, que se siente cómodo con la etiqueta de progresista, pero rehuye definirse de izquierdas. "Si ser de izquierdas es ser un cobarde ante la violencia contra los animales y permitir la tauromaquia y la caza, yo no soy de izquierdas", añade.

Pascual cree que un escaño de PACMA o Vox pueden decidir el futuro gobierno. La imagen de investir a Pedro Sánchez o a Pablo Casado, sin embargo, se le antoja muy complicada. "Susto o muerte", responde cuando se le pregunta por los dos candidatos. Más allá de los méritos propios, la identificación de Vox como el partido de los cazadores o la promesa de Pablo Casado de la vuelta de los toros a RTVE si el PP gana las elecciones benefician al partido animalista en la contienda electoral, reconoce Pascual.

El aborto es un debate pendiente dentro del partido, asegura. "Defendemos los derechos de todos los seres sintientes, a partir de un determinado momento de la gestación el feto ya siente y sufre. Ahí está el conflicto", responde Pascual, que precisa que PACMA se define también como feminista y ecologista. Sobre la propuesta de una parte de la izquierda de celebrar un referéndum para elegir el modelo de Estado entre República y Monarquía, explica que tampoco es un debate prioritario para el partido.

Primera medida, la Ley Cero

PACMA tiene clara la primera ley que le gustaría impulsar desde el Congreso de los Diputados: la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales en España, la conocida como Ley Cero, que ya fue presentada en 2017 en la Cámara baja y que cuenta con más de 200.000 firmantes, según indica el partido animalista en su web. "Es una ley que ya tienen los partidos en sus mesas, la conocen, no tenemos que empezar de cero", expone el cabeza de lista por Barcelona.

Aunque prefiere no imaginar su vida en Madrid tras las elecciones generales, Pascual reconoce que ya ha enviado algún mensaje a compañeros que residen en la capital española, medio en broma medio en serio. "Si alguna vez hemos tenido una oportunidad [de obtener el escaño en Barcelona] es ahora".