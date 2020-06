Matemáticos españoles diseñan un modelo que simula comportamiento del virus

Un equipo de investigadores españoles ha diseñado un modelo matemático que permite simular el comportamiento del SARS-CoV-2 atendiendo incluso los casos que no se han detectado y registrado.

El modelo, que ha sido desarrollado por científicos de las universidades Complutense de Madrid y de Almería, tiene en cuenta los casos no detectados, las hospitalizaciones y las medidas de control (como las medidas de distanciamiento entre personas) o la relajación de éstas.

El trabajo está liderado por Ángel Manuel Ramos, director del Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI) de la Universidad Complutense de Madrid.

El modelo incluye los casos no detectados, es decir, a las personas que han tenido el virus pero que no han sido contabilizadas como contagiados al no haberles hecho la prueba por ser asintomáticos.

"El modelo trata de reproducir los mecanismos biológicos y sociales de la epidemia, con sus características particulares, y el impacto de las medidas de control", ha explicado el investigador Benjamin Ivorra en una nota remitida por la Universidad Complutense de Madrid.

La herramienta diseñada por este equipo incorpora la fracción de casos detectados entre el total de casos reales (detectados y sin detectar), permitiendo así estimar el impacto de los casos asintomáticos en la pandemia.

Al simular el comportamiento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, el modelo "permite evaluar la eficiencia de las medidas de control y puede servir como herramienta de toma de decisión en el momento de diseñar planes de actuación contra la COVID-19.

Así, permite estimar por ejemplo el número de personas que se prevé que estén hospitalizadas o la importancia de aumentar la capacidad de detección para controlar la epidemia", ha destacado la investigadora Miriam R. Ferrández de la Universidad de Almería.

El modelo es una adaptación de una herramienta anterior que se diseñó para el virus del Ébola y que se ha ajustado a las características de la nueva enfermedad.

Los datos utilizados en la investigación son los correspondientes a China, pero los investigadores han asegurado que la herramienta se puede utilizar en cualquier territorio.

Este equipo colabora, desde que comenzó la pandemia, con diversas entidades y grupos de investigación españoles e internacionales para aplicar el modelo al caso de España, aunque han señalado que, de momento, los datos oficiales de España a nivel global "no tienen la calidad suficiente para poder aplicar el modelo a nuestro país".