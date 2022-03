Los satélites que han reventado el factor sorpresa de Putin en Ucrania

Cientos de vehículos militares rusos camino a Kiev. Un enorme convoy formado por soldados y armamento –aunque no tanques como se pensaba en un principio–, que se dirigen a la capital ucraniana para doblegar su resistencia a la invasión. Puede que esos refuerzos basten para que la ofensiva de Vladímir Putin tenga éxito, o puede que no. Lo que es seguro es que su llegada no será una sorpresa para Kiev ni para el resto del mundo, puesto que su avance ha sido documentado por una empresa de satélites que ha proporcionado detalladas imágenes sobre él a agencias de noticias de todo el mundo.

La compañía es Maxar Technologies y lo hace gratis. La empresa, con sede en Colorado (EEUU), tuvo unos ingresos de 1.700 millones de dólares en 2021, opera en 20 mercados y tiene 4.400 empleados. Como complemento a su actividad comercial, ofrece sus recursos a medios de comunicación para que puedan aumentar el alcance de aquellas investigaciones con especial interés público. "Proporcionamos acceso a todo el espectro de imágenes, capacidades analíticas y experiencia para promover la transparencia global", explican.

Las imágenes de Maxar se usaron en más de 200 proyectos periodísticos de este tipo, la gran mayoría de medios estadounidenses. Las investigaciones que se han apoyado en sus imágenes satelitales resultan especialmente útiles para documentar operaciones militares, como las que le han reventado el factor sorpresa a Vladímir Putin en la invasión de Ucrania.

Pero no es la primera vez que el ejército ruso ve cómo sus actividades son expuestas con detalle a través de investigación e imágenes de Maxar. Así lo hizo el equipo de reporteros internacionales del New York Times en 2019 para revelar operaciones rusas en Siria, Libia o la República Centroafricana, trabajos por los que ganaron el premio Pulitzer. Las imágenes de esta empresa de satélites también se han usado en investigaciones sobre el cambio climático como esta del Washington Post, premio Pulitzer 2020; o para documentar la destrucción de los asentamientos de los rohingya en Myanmar tras el genocidio contra ellos, que le valió ese mismo galardón a Reuters.

Pruebas meses antes de la invasión

El movimiento de tropas cerca de la frontera rusa fue documentado meses antes de la invasión definitiva. La tecnología satelital ha permitido que el mundo no solo dependiera de los avisos de las agencias de inteligencia occidental para conocer el despliegue del ejército ruso alrededor de la frontera ucraniana. Cuando los medios oficiales financiados por el Kremlin se carcajeaban de la posibilidad de una invasión, las imágenes proporcionadas por Maxar mostraban que los militares rusos estaban cercando la frontera ucraniana desde noviembre. Fotos compartidas entonces por la empresa documentaban la presencia de artillería, así como de un gran número de unidades de apoyo en nuevos campamentos próximos a Kiev.

En las redes se puede hacer propaganda, pero es mucho más difícil negar lo que muestran las cámaras de los satélites. Las imágenes de Maxar revelaron cómo el despliegue ruso iba intensificándose semana a semana. Los campamentos se llenaban de soldados, vehículos blindados y personal auxiliar.

La tecnología de análisis de la empresa también pudo documentar la composición del ejército ruso con precisión. La imagen que encabeza este artículo recogió "la llegada de más de 65 helicópteros" a la base militar del lago Donuzlav, en Crimea; identificando entre ellos varios Mi-26. Son los helicópteros construidos en serie más grandes del mundo, una herencia que el ejército soviético legó al ruso tras la disolución de la URSS. Su presencia evidenciaba que Putin estaba moviendo enormes cantidades de material a puntos estratégicos cerca de la frontera, puesto que los Mi-26 permiten transportar hasta 24 toneladas de carga.

Una vez comenzada la invasión, las imágenes por satélite han revelado la ubicación de las fuerzas rusas, a dónde se dirigen y qué tipo de material desplazan. En la imagen inferior se muestra al ejército de Putin concentrarse alrededor de una planta hidroeléctrica en el sur de Ucrania. Primero se dio una concentración de fuerzas en la orilla sur del río en la central eléctrica, mientras que un gran número de vehículos blindados y camiones adicionales se reunieron a menos de un kilómetro de distancia.

Maxar Technologies es una empresa de tecnología espacial especializada en la fabricación de satélites de comunicaciones, de observación de la Tierra y de radar. Ha puesto en órbita más de 285 satélites, normalmente como servicio a gobiernos. Sin embargo las imágenes de satélites no solo están disponibles para gobiernos y medios de comunicación. El sector espacial está viviendo una revolución en los últimos años, con aparatos cada vez más pequeños, potentes y baratos de poner en órbita.

Compañías como TerraServer (Microsoft), Google Earth, GeoStore (Airbus) o Planet Labs permiten fotografiar determinadas áreas de la tierra desde el espacio. Esta última empresa es la que utiliza la organización Bellingcat, premiada también con un Pulitzer por sus investigaciones a partir de fuentes abiertas, para algunos de sus análisis.

Este tipo de investigación, conocida como OSINT (del inglés open-source intelligence) ha ganado relevancia en los últimos tiempos por su capacidad para contrastar con hechos las narrativas oficiales de los gobiernos o las empresas. En redes sociales como Twitter la comunidad de expertos OSINT ha sido una de las fuentes principales de información independiente sobre los movimientos de tropas en torno a la frontera rusa, pese a que "errores humanos" por parte del personal de la plataforma provocaron el bloqueo de varias de sus cuentas justo el día antes de que se consumara la invasión rusa.