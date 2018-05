El PSOE acusa al Gobierno de Canarias de no haber gastado 18,5 millones en infraestructuras sanitarias en 2017

El PSOE de Tenerife ha criticado este miércoles que al Gobierno de Canarias "le han sobrado" 18,5 millones de euros para la mejora de las infraestructuras sanitarias por ser incapaz de "ejecutar el presupuesto", algo que preocupa porque "se ha ido deteriorando este servicio público de manera muy acentuada".



En una rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, acompañado de las diputadas regionales Patricia Hernández y Teresa Cruz, ha señalado que ya habido "tiempo y medios suficientes" para mejorar la sanidad y ha subrayado que no es momento de "vender" como buenas unas cifras que "no lo son", en relación a los últimos datos publicados sobre el tiempo de espera medio en las listas de espera sanitarias.



Pedro Martín ha recordado que el actual consejero, José Manuel Baltar, aseguró en su momento que con 16 millones se podría acabar con las listas de espera y, tras los datos publicados, "se ha comprobado" que hoy las esperas son mayores que cuando él dijo aquella frase, "a pesar de contar con más dinero".



"Las listas de espera suponen el doble de la media del país, con unos hospitales en el área metropolitana que tienen graves carencias, por ejemplo en urgencias, que no se resuelven. La actividad del hospital del sur tendría que estar a velocidad de crucero, pero comprobamos que los medios, los recursos y el número de profesionales son deficitarios", ha aseverado Martín.



El también alcalde de Guía de Isora ha relatado las "situaciones asombrosas" que viven los ciudadanos de Tenerife que se ven abocados a esperar "unas 12 o 13 horas" por una ambulancia y con la alternativa de "buscar una ambulancia privada o ir en un coche particular", ha dicho Martín, quien asimismo ha criticado el "análisis triunfalista" sobre las listas de espera de un Gobierno que cuenta con 231 millones más que el año anterior.



La diputada socialista Patricia Hernández también ha denunciado la falta de ejecución presupuestaria y ha aseverado que el Gobierno canario solo gastó 0,87 céntimos de cada cuatro euros presupuestados para las infraestructuras hospitalarias en Tenerife.



"El hospital del norte tenía 600.000 euros en el presupuesto y solo se gastaron 15.000, un dinero que estaba destinado para poner en marcha los quirófanos del Hospital del Norte que, a día de hoy no están en marcha. Igual que el Hospital Universitario de Canarias, que tenía un millón para mejorar su dotación e infraestructura y gastaron cerca de 600.000 euros", ha remarcado Hernández.



Ha agregado que para las urgencias de Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), "las peores urgencias de Canarias", se presupuestaron tres millones de los que se han ejecutado 300.000 euros, "apenas el 10%".



"Para el Hospital del Sur de Tenerife", ha añadido la diputada, "había más de cuatro millones de los que le sobraron más de 2,5 millones de euros. Tampoco es un tema menor que para el aparcamiento del HUNSC, que estaban presupuestados con tres millones de euros, se hayan gastado cero euros", ha manifestado Patricia Hernández.



Por su parte, Teresa Cruz ha denunciado que, a pesar de que el sistema de atención primaria en Tenerife es "muy débil", el Gobierno solo se gastó el 37% del presupuesto de 2017.



"En muchos municipios de Tenerife aún hoy, en el siglo XXI, no hay servicios de urgencia y no funcionan las 24 horas del día en municipios con un volumen de población importante como San Miguel de Abona. Además, no se entiende que Adeje, uno de los municipios turísticos más importantes, tenga un solo centro de salud", ha apuntado Cruz.



Teresa Cruz ha precisado que con la población de Tenerife harían falta tres centros de referencia y ha denunciado que, a lo largo de todos estos años, los servicios que se proyectaron "no son hoy una realidad".