La acción humanitaria en Siria tras el terremoto es un imperativo

Tal y como indica su nombre, la acción humanitaria está orientada por un sentido de humanidad, un deseo de aliviar el sufrimiento humano. La ayuda internacional inmediata para las zonas afectadas por el terremoto en el norte de Siria es crucial, tanto en las áreas controladas por los distintos grupos armados como en las áreas controladas por el gobierno sirio. Los gobiernos europeos deberían anteponer los imperativos humanitarios, incluso si esto significa abandonar temporalmente sus posiciones políticas en Siria.

Sin embargo, la obtención de ayuda para el noroeste se ha visto obstaculizada por la dinámica política que ha desperdiciado un tiempo crucial y necesario para rescatar a los supervivientes. Hasta el 12 de Febrero se han reportado más de 4.300 personas muertas y 7.600 heridos según la ONU. Más de 11.000 personas se han quedado sin hogar. Pero estos siguen siendo solo datos preliminares que engrosarán a medida que avance el desescombrado.

La población en Siria necesita urgentemente apoyo humanitario, la mayor parte de los desplazados está viviendo en las ruinas de las casas afectadas por el terremoto o en refugios improvisados que no resisten las bajas temperaturas actuales. Sin embargo, tras una semana después del terremoto, no ha llegado prácticamente ayuda al país, en particular a las áreas no controladas por el gobierno que se encuentran completamente aisladas.

Si bien Rusia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Argelia e Irak han enviado algunos equipos de rescate y apoyo humanitario a las áreas controladas por el gobierno en Siria, donde las necesidades también son muy reales, nadie está entrando cantidades significativas de ayuda al noroeste. Los esfuerzos para rescatar a las víctimas en esta zona han dependido por completo de las ONG locales, que carecen de la capacidad, los recursos y la energía para hacer frente a esta devastadora crisis. Organizaciones como los Cascos Blancos, acostumbradas desde hace mucho tiempo a rescatar víctimas de bombardeos, se han convertido en los responsables de los esfuerzos de rescate junto a los familiares y amigos de las víctimas. Han trabajado a destajo en condiciones climáticas adversas, sin el equipo o la maquinaria necesaria para desenterrar a los supervivientes bajo los escombros.

El poder de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU redujo el flujo de ayuda humanitaria al noroeste de Siria a través de un solo cruce, el de Bad al Hawa, cuyas carreteras resultaron gravemente dañadas por el terremoto y han estado intransitables durante 3 días. Si bien en el día de ayer el presidente de Siria anunció la apertura de corredores humanitarios a través de los cruces de Bab Al-Salam y Al Ra´ee por un periodo inicial de tres meses. La apertura de estos pasos podrá aliviar la situación desesperada en la que se encuentran los supervivientes. Las ONGs que operan en Siria han hecho un llamamiento urgente para obtener maquinaria pesada para retirar los escombros de las ciudades y pueblos destruidos por el terremoto, junto con suministros médicos, agua, kits higiénicos y de emergencia, alimentos y refugio.

A su vez Estados Unidos anunció el pasado jueves una exención de 180 días a sus sanciones contra Siria para la entrada de ayuda humanitaria, sin embargo, los gobiernos occidentales desconfían del gobierno sirio para dirigir la ayuda para el norte de Siria a través del propio gobierno. De hecho, una de las primeras declaraciones del gobierno sirio tras el terremoto fue exigir que toda la ayuda para la respuesta al terremoto se canalizara a través de las autoridades gubernamentales.

Toda esta situación, consecuencia de una profunda polarización internacional, ha dejado indefensa a una población ya de por sí desesperada por 12 años de guerra y que ahora necesita más que nunca el apoyo de manera inmediata. Antes del terremoto, las necesidades humanitarias en el noroeste de Siria ya estaban en su punto más álgido, donde 4,1 millones de personas dependían de la asistencia humanitaria y 1,8 millones de personas vivían en campamentos o asentamientos improvisados con acceso limitado o nulo a agua, servicios de salud o alimentos.

El impacto del terremoto solo ha exacerbado aún más sus necesidades frente al brote de cólera y en un momento en que la lluvia, la nieve y las bajas temperaturas son comunes. Incluso antes del desastre, el 90 % de las personas en Siria necesitaban asistencia humanitaria y, sin embargo, el año pasado se financió menos de la mitad de la respuesta humanitaria solicitada por las Agencias de Naciones Unidas.

La situación en la que se encuentra la población en Siria requiere de esfuerzos internacionales y del abandono de posicionamientos políticos para facilitar la ayuda humanitaria, así como el progreso más allá del desastroso statu quo en el que se encuentra sumida Siria.