11 cosas que debes saber si estás pensando en hacer el Camino de Santiago

¿Te has propuesto hacer este año el Camino de Santiago? Millones de personas ya han sido seducidas por esta ruta ecosostenible de incuestionable valor histórico, artístico, cultural y espiritual, elijan el itinerario que elijan.

Caminar o recorrer en bicicleta cientos de kilómetros de senderos que son Patrimonio de la Humanidad y que han sido reconocidos como el primer Itinerario Cultural Europeo es un lujo al alcance de cualquiera con un mínimo de preparación y unos consejos básicos que te enumeramos a continuación:

1. Los itinerarios

Antes de nada, teniendo en cuenta tus preferencias o tu localidad de origen, has de elegir entre las diez Rutas Jacobeas más populares que atraviesan la Península Ibérica: el Camino Francés, el del Norte, el Portugués, el Primitivo, el Inglés, Vía de la Plata, el Sanabrés, Camino de Invierno, el Mozárabe y el único que no acaba en Santiago, sino que parte de allí a Finisterre y Muxía.

2. Planifícate

Los caminos suelen estar planificados por etapas de unos 25 kilómetros diarios, pero puedes organizarte a tu medida según tu grado de preparación física y los días de los que dispongas. La edad no importa, como si quieres hacerte 10 ó 50 kilómetros al día, dependerá también de con qué espíritu desees enfocar la peregrinación.

3. No tengas miedo a perderte

Por el Camino hay numerosas señales como la fecha amarilla, la concha de vieira, las huellas de otros peregrinos y, sobre todo, siempre hallarás seres humanos alrededor a los que preguntarles. ¡Seguro que te encuentras a algún cartero que ha hecho la ruta miles de veces!

¡No tengas miedo a perderte en el Camino! / Foto: Subherwal

4. Elige tu propia aventura

Reflexiona bien si necesitas ir a solas para vivir tu viaje interior o justamente te apetece lo contrario: estar con gente, relacionarte, divertirte, echar unas risas y no pensar. Es importante la elección porque cambia absolutamente la experiencia vital, y ambas pueden ser geniales.

5. La Credencial

Antes de partir, tienes que solicitar la Credencial del Peregrino, el documento que te acreditará para acceder a los albergues de peregrinos. Solicítala en la Oficina del Peregrino, en las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España, en albergues y parroquias, y en las Cofradías del Apóstol Santiago.

No te olvides de ir sellándola en todos los lugares que te permitan certificar que, durante los últimos 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta, has peregrinado por la ruta escogida hasta Santiago. Muchas oficinas de Correos disponen de matasellos especiales con la imagen de lugares emblemáticos del Camino de Santiago, para que la Credencial te quede más bonita.

6. ¿En qué momento ir?

Los peregrinos antiguamente caminaban cuando les surgía, y así puedes hacer tú a lo largo del año, pero siempre te será más cómodo desde Semana Santa hasta octubre y dispondrás de más alojamientos, pues algunos cierran en invierno.

7. ¿Reservar o ir sobre la marcha?

Subida a Balsa desde Triacastela, al inicio de una de las etapas del Camino de Santiago.

Cada año surgen más albergues, hostales, hoteles, casas rurales, etc. para alojarse a lo largo de los trayectos, pero si vas a la aventura, tendrás que esforzarte por llegar primero en las etapas para asegurarte la plaza en los albergues públicos, que, además, cierran por la noche. En cambio, si reservas en un alojamiento privado, podrás tomártelo con calma. Luego tendrás que decidir si prefieres pagar más por dormir en una habitación privada o en una compartida, con las ventajas e inconvenientes que conlleva. Pregunta si has de llevar saco y coge tapones si vas a una habitación con 10 literas.

8. ¿Qué me llevo en la mochila?

No cargues la mochila como si fueras de vacaciones a Benidorm porque vas a necesitar lo justo para el Camino en sí. Una cazadora impermeable, una sudadera o forro polar, pantalón de senderismo o mallas, dos o tres camisetas para diferentes condiciones climáticas que sequen rápido, pues las podrás lavar en los albergues (llévate pinzas). Y muda interior y calcetines, lógicamente. No estrenes botas de trekking o de senderismo bajo ningún concepto, vete probándolas y entrenando antes. Una gorra y unas gafas de sol te vendrán de perlas.

Si no quieres cargar con peso entre etapas, Correos tiene un servicio especial llamado Paq Mochila para llevártela de un alojamiento a otro, de forma que tú vayas con total soltura de movimientos. Es más, mediante el servicio Paq Peregrino, puedes enviarte desde casa una maleta a Santiago para recogerla cuando llegues, de modo que puedas hacer turismo por la ciudad o por Galicia desprendiéndote del look de peregrino, que igual ya te cansa a esas alturas.

9. Al llegar a Santiago

Camino de Santiago, Catedral de Santiago

Cuando llegues a Santiago, tendrás que ir con tu Credencial a recoger la Compostela. Ojo porque te van a preguntar, curiosamente, si has hecho el Camino por motivos religiosos, religiosos y culturales o únicamente culturales, en cuyo caso, no te la entregarán, sino que te darán otra certificación diferente que igual no te hace tanta ilusión.

Si te apetece disfrutar de tu entrada triunfal al Obradoiro en condiciones de libertad y euforia, puedes dejar el mochilón en la consigna de Correos que está a 150m, en la Rúa do Franco. De esta forma, podrás visitar la Catedral y la ciudad e ir a buscar la Compostela ligero de equipaje.

10. Para los ciclistas

Los ciclistas también tienen una opción comodísima con el Paq Bicicleta de Correos para enviar la bici al lugar de origen de la ruta o bien mandarla a casa de vuelta para seguir de vacaciones y regresar en avión o en otro medio de transporte.

11. Consejos y recomendaciones 'eco'

Puedes consultar la web especializada en El Camino de Santiago de Correos para organizarte el viaje de la forma más confortable posible y con cantidad de consejos que te harán la vida mucho más fácil durante la ruta. Te ofrecen hasta recomendaciones ecologistas para coayudar a la conservación del entorno y a que el Camino siga siendo un tipo de turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.