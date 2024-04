El Poder Judicial avanza en la implantación del voto telemático en la elección de las salas de gobierno de los tribunales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha acordado por mayoría seguir con los trabajos para cambiar el reglamento de los órganos de gobierno de los tribunales con el fin de se pueda votar de forma telemática en las elecciones a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha decidido convalidar el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado noviembre, cuando se aprobó un informe del gabinete técnico del CGPJ sobre la viabilidad, tanto legal como reglamentaria, del voto telemático en esas elecciones. También se adoptó constituir un grupo de trabajo y continuar con el trámite para modificar el reglamento. La medida ha salido adelante con el voto a favor de cinco vocales progresistas y cinco conservadores.

Todas las asociaciones salvo la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han solicitado recientemente al CGPJ que se dé luz verde definitivamente al voto telemático para participar en esas elecciones. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que el voto telemático facilitaría “la participación mayoritaria en las elecciones”.

Estas asociaciones creen que la APM impugnó esa vía por “razones estratégicas dilatorias”. Fuentes de la APM consultadas por Europa Press sostienen que si bien no se oponen a la implantación del voto telemático, hoy por hoy no tiene cobertura legal. Así, aseveran que en tanto en cuanto no se modifique la norma, no se puede permitir.