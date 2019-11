Qué es un vuelo con stopover y cómo sacarle partido

Literalmente, y traducido del inglés, una stopover es una escala. Es decir, una parada que se hace entre entre el punto de origen y el de destino durante un viaje. Ahora bien, el tipo de stopover que nos interesa es el de las escalas que duran más de 24 horas, y que van mucho más allá del tiempo que pasamos en un aeropuerto desde que nos bajamos de un avión y cogemos el siguiente.

Una stopover es la manera de aprovechar un mismo viaje para visitar dos destinos distintos: uno el final y otro el que nos pilla de camino. Por lo que podríamos tener un 2x1, o incluso un 3x1 si hacemos una stopover a la ida y otra a la vuelta. En esas paradas podemos aprovechar para visitar la ciudad en la que hacemos la escala entre un avión y otro. Y esa es la clave.

¿Pero qué diferencia tiene esto de los vuelos con stopover con los demás? Los vuelos con stopover suelen ser viajes largos, en los que hay que hacer alguna escala obligatoriamente, y algunas compañías te ofrecen la posibilidad de aprovechar esa escala para visitar ese punto intermedio. Por lo general, ese lugar es la ciudad en la que la compañía tiene su aeropuerto base, su hub de conexiones, donde puedes pasar varios días si quieres. La gracia es que tú compras un único billete, del punto A al C, aunque pares en el B, y no dos vuelos independientes, uno del A al B y otro del B al C, por lo que el precio siempre es más reducido.

Algunas aerolíneas incluyen incluso hoteles gratis.

Vale, es más barato ¿Pero qué otras ventajas puede tener un vuelo con stopover?

Además de ahorrar al comprar el billete, también puedes ahorrar durante tu visita en esa parada intermedia. ¿Cómo? Aprovechando las ofertas, promociones y paquetes que ofrecen algunas compañías. Aquí dependerá de la aerolínea, pero algunas ofrecen stopover organizadas con alojamiento y visitas guiadas incluidas, normalmente a un coste muy reducido (¡o incluso gratis!), a modo de paquete turístico. Hay que tener en cuenta también si se necesita un visado para visitar esa ciudad y si su precio está incluido, pues en estos casos se pueden adquirir visados por horas o días especialmente pensados para las stopover.

Otra de las ventajas que tiene una stopover es la de aprovechar el tiempo y evitar las largas esperas en un aeropuerto, donde las horas pasan lentas y el cansancio se acumula. Un vuelo con stopover es el mejor aliado para los viajeros que quieren sacar el máximo provecho de sus viajes, pues así los destinos visitados se multiplican prácticamente al mismo precio, y sin tener que pagar de más por comprar diferentes vuelos individuales.

¿Cómo encontrar vuelos con stopover?

Para encontrar un vuelo con stopover lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la búsqueda la debemos hacer desde nuestro punto de origen hasta nuestro destino final, indicando la escala. Es decir, necesitas hacer una única búsqueda, de un solo billete que incluye dos vuelos, y no dos búsquedas para comprar dos vuelos distintos, porque en tal caso la stopover no estaría incluída y el precio sería mucho mayor.

La mejor opción es recurrir a un buscador de vuelos online, los más populares suelen incluir las herramientas de búsqueda necesarias que vamos a necesitar. La más sencilla es hacer una búsqueda “multi destino”. Al seleccionarla se te abrirá un buscador donde eliges dos trayectos, asignando una fecha para cada uno de ellos. Es decir, elegirías un trayecto para una fecha y otro trayecto para una fecha posterior. Por ejemplo, de Madrid a Estambul primero y de Estambul a Bangkok unos días después. El resultado sería un billete que incluye los dos vuelos, aunque sean fechas distintas.

Otra opción es hacer una búsqueda indicando que deseamos hacer una escala y después ordenar los resultados por “tiempo de viaje”. El que más horas tarde ofrecerá una escala intermedia mayor. Y por último, también es efectivo hacer una búsqueda seleccionando una compañía en concreto, indicando un trayecto multidestino o viendo si las escalas que pueden incluir se pueden considerar stopover. Para eso te será útil saber qué compañías aéreas ofrecen vuelos con stopover y dónde se realizan esas stopover. Así que toma nota de lo siguiente.

Las principales aerolíneas ofrecen stopover en sus aeropuertos base.

¿Qué compañías ofrecen vuelos con stopover?

Como decíamos, las aerolíneas suelen ofrecer las stopover en los aeropuertos que utilizan como base, por lo que es en esos destinos donde más posibilidades tienes de encontrar una buena stopover y además beneficiarte de las ventajas que las compañías ofrezcan para esas paradas. Hay que decir que, cuanto más caché tenga la aerolínea, mejores serán sus servicios durante la stopover.

Para que la búsqueda sea más sencilla, aquí tienes las principales compañías que ofrecen stopover y el destino donde se realizan: