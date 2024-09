No hay Verano Joven hasta diciembre, pero estos son los descuentos de tren y bus disponibles

Si tienes entre 18 y 30 años probablemente conozcas de sobra los descuentos en los billetes de bus y tren que ha impulsado este verano el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y hasta puede que los hayas disfrutado en más de una ocasión para darte una vuelta solo o con amigos por algún destino de España o Europa.

Esta era la segunda edición del programa, que se creó en 2023, para promover el uso del transporte público entre los jóvenes y para la que se han destinado 130 millones de euros, con descuentos de hasta el 90% en billetes simples, de ida y vuelta y de un 50% en el Pase Interrail para viajar en tren por Europa, o en los trenes Avant, AVE, Alvia, Avlo, Intercity, Euromed, Ouigo e Iryo.

Desde que se puso en marcha el programa, según datos del Ministerio de Transportes, se ha expedido una media de 32.000 billetes diarios. Unas cifras muy similares a las del programa de 2023, cuando se vendieron en total 2,1 millones de viajes entre el 6 de junio y el 15 de septiembre de ese año; lo que representa un aumento de un 46% de usuarios jóvenes que se han decidido a usar el tren o el autobús gracias a estos descuentos.

Pues bien, es probable también –si te gusta viajar aprovechando los descuentos y estás un poco al tanto– que te hayas enterado ya de que el programa financiado por el Ministerio de Transportes finaliza en unos días, concretamente el próximo lunes 30 de septiembre. Pero, tranquilo, que todavía podrás seguir beneficiándote de algunos descuentos hasta diciembre en algunas compañías, que han decidido mantener algunas rebajas en sus servicios, aunque no son todas y los descuentos están sujetos a condiciones de compra adicionales.

En este grupo se encuentran Renfe y Ouigo, mientras que Iryo y Alsa no han publicitado por el momento que vayan a mantener los descuentos para jóvenes.

Los descuentos de Renfe

Renfe, la empresa pública de transporte ferroviario que depende del Ministerio, sí que ha anunciado que mantendrá algunas promociones al menos durante tres meses más tras la compra del último billete con el descuento de Verano Joven, hasta finales de año, tal y como indican en la página oficial de la compañía.

Pero tienes que cumplir con determinadas condiciones y ser cliente de Más Renfe para poder conseguir un billete gratis cada dos adquiridos durante el verano de AVE, Avlo o Larga Distancia. Es decir, cada dos viajes que hayas adquirido durante el tiempo que duró la promoción, puedes hacerte con uno gratis para utilizar de octubre a diciembre. Si cumples con los requisitos pero no estás dado de alta en el programa de fidelización de Más Renfe, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

Los descuentos de Ouigo

La empresa francesa Ouigo también ha querido mantener algunos descuentos ahora que termina el programa Verano Joven. Sus ofertas activas se podrán disfrutar hasta el próximo 4 de diciembre, tal y como indican en su web.

Por cada billete que hayas comprado con el programa Verano Joven, explican desde Ouigo, “te regalamos un descuento del 50% para viajar entre el 1 de octubre y el 4 de diciembre de 2024”.

Pero hay letra pequeña: quedan excluidos de la promoción todos los billetes adquiridos los viernes y los domingos, además de los comprados en las siguientes fechas: 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 31 de octubre de 2024 y 2 y 9 de noviembre de 2024. Para poder beneficiarte de los descuentos tienes que activar una cuenta de cliente de Ouigo con el mismo correo electrónico con el que hayas adquirido billetes durante el verano. Y, por último, el código solo es válido en reservas para un único viajero y en trayectos simples.

Otros descuentos

Por otra parte, Renfe ha sacado una oferta de abono gratuito para viajeros frecuentes para los próximos cuatro meses para trenes de cercanías y media distancia. Solo se podrá adquirir un único abono por persona, para realizar un máximo de cuatro viajes al día, de ida o vuelta indistintamente y exclusivamente desde o hasta las estaciones de origen y destino elegidas (no está autorizado su uso para subir o bajar en las estaciones intermedias del trayecto elegido).

Los menores de 14 años que no tengan DNI, explican en la página web de Renfe, pueden adquirir el nuevo Abono gratuito Niño. En este caso, “el padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez”.

El abono es gratuito, según informan, pero para poder adquirirlo “debe abonarse una fianza de 20 euros (por abono y cuatrimestre)”.

La devolución de esta fianza –continúan desde Renfe– se efectuará al finalizar los cuatro meses de validez del abono, “siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes (recuerda que el acceso a los trenes de Media Distancia se hace con el abono debidamente validado o formalizado)”.

Empresas de autobuses como Alsa también cuentan con este tipo de abono para viajeros frecuentes. En este caso, señala la compañía en su web, la oferta no es acumulable a otras promociones ni descuentos; los trayectos deben realizarse durante el período de validez del bono, independientemente a la fecha de compra; los billetes adquiridos mediante el bono no permiten cambio ni anulación y cada viaje del bono equivale a un solo trayecto.

Si este verano no has podido aprovecharte de las ofertas de Verano Joven y te has quedado sin tu viaje en tren, en autobús o combinado, apúntate bien esta fecha: 1 de julio, para comprobar si el próximo año el Ministerio de Transportes renueva el programa con una tercera edición. Es una oportunidad de oro para viajar por toda Europa a menor precio.