Teresa Rodríguez narra públicamente la agresión sexista por la que ha denunciado a un empresario de Sevilla

Teresa Rodríguez, la coordinadora general de Podemos Andalucía, tras ratificar la denuncia por agresión sexista contra el empresario que se abalanzó sobre ella, ha narrado los hechos denunciados en sus cuentas de twitter y facebook.



Hace casi un año sufrí una agresión sexista. Hoy he vuelto a explicar lo que me ocurrió en un juzgado para que no le pase a nadie nunca más. pic.twitter.com/P3hlrUA3C6 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 23 de octubre de 2017

"El pasado 20 de diciembre, y en el desarrollo de mi agenda institucional, acudí a la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, donde se celebraba un acto oficial organizado por la Agencia EFE". Así empieza este comunicado público en el que Rodríguez narra cómo sucedieron unos hechos "humillantes" y "degradantes", tras los que salió de allí "impactada" y "ofendida". Describe una escena en la que la única personas que reaccionó "fue una trabajadora que me preguntó "¿pero, lo conoces?", queriendo saber si había conocimiento mutuo o familiaridad previa. Le dije que no, y aún así el señor que me había amordazado, empujado y dado un 'beso fingido' en la boca, lejos de disculparse comentó: "claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele". El señor mencionado es ahora el acusado Manuel Muñoz Medina, cuyo abogado asegura que se desarrolló todo en un ambiente "distendido y jocoso". El propio Muñoz Medina aseguró durante su declaración que se trató todo de una "broma".

Para Teresa Rodríguez, este caso implica otro capítulo en la lucha contra la violencia machista que "supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso". Por eso, asegura, lo hace público "también por quien lo sufre y no tiene el altavoz que la ciudadanía me ha otorgado".

Adjuntamos comunicado completo