Teresa Rodríguez, tras declarar por la presunta agresión sexista: "Estas cosas no son bromas, son delitos"

"Es mi obligación decir ante la opinión pública de que este tipo de cosas no es ninguna broma, sino que son delitos". Teresa Rodríguez, coordinadora general de Podemos Andalucía, ha declarado este lunes como testigo del acto "de contenido claramente sexista", según la Fiscalía, que sufrió en diciembre del año pasado en una celebración navideña de la Cámara de Comercio de Sevilla cuando uno de sus entonces vocales, el empresario Manuel Muñoz Medina, se abalanzó sobre ella y simuló besarla.

Durante unos 40 minutos, Rodríguez ha ratificado su denuncia y ha ofrecido a la jueza de Instrucción número 11 de Sevilla su versión de lo sucedido, diferente a la que mantiene el presunto agresor, y ha recordado a los medios que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos porque esas situaciones "le pasan a muchas mujeres" y "no deben ser cuestiones cotidianas".

"Como representante público era mi obligación", ha indicado, detallando que lo denunció también porque una persona como Manuel Muñoz, "con capacidad y poder", "no vuelva a hacer lo mismo con ninguna otra mujer, con mujeres mucho más vulnerables y eventuales víctimas". "Me ha alarmado que se vea como algo habitual, o que diga que es de nuestras cultura, o porque soy de Cádiz". Así llegaba Rodríguez a los juzgados de Sevilla:

Rodríguez, que ha sido "reacia" a explicar ante los medios los hechos para no entorpercer la investigación pero que "nunca he tenido ningún problema en venir a declarar", ha insistido en que "este tipo de cosas no deben ocurrir", y recordando que, tras lo sucedido, pasó por "tres fases" que, supone, pasan también el resto de mujeres tras cuestiones similares": "vergüenza tremenda" tras lo sucedido, "indignación" al tomar consciencia y "determinación de actuar al respecto". "Ahora estoy en el momento de estar completamente tranquila de hacer valer mis derechos como mujer", ha concluido.

El abogado de Rodríguez, Luis de los Santos, ha añadido que en este momento procesal no se han calificado aún los hechos "tan graves" pero que la Fiscalía entiende que pueden corresponderse con tres delitos (contra la libertad sexual, agresión sexual y/o atentado a la autoridad).

Por su parte, El abogado del empresario, José Manuel García-Quílez, ha insistido ante los medios en que los hechos ocurrieron en "un ambiente distendido y jocoso", y que le ha sorprendido que Rodríguez se haya ratificado en su denuncia "cuando existe un una grabación incorporad a la causa que no refleja lo que ella ha denunciado" ya que aquello se produjo en "un ambiente de espontaneidad", ha insistido.