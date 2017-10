Laura Orgué y Stian Angermund-Vik ganan la Copa del Mundo del KV

El Circuito Mundial Kilómetro Vertical de la International Skyrunning Federation (ISF) disputaba su última cita este fin de semana en tierras suizas, en La Fully, que había preparado para la ocasión una prueba exigente: el recorrido comenzaba por un paisaje de los viñedos típicos de la región del Valais, para luego entrar en zona boscosa y finalizar en la antigua red de un tren cremallera con una pendiente media de más dl 50%. Con salida desde Belle Usine (+500 m) y final en Garettes (+1.500 m), exactamente 1.000 metros de desnivel positivo en un recorrido directo de 1.920 metros.

En mujeres, la francesa Christel Dewalle, con un tiempo de 35’10.47, se llevó la victoria, mientras que la suiza Victoria Kreuzer, una de las candidatas al tçitulo final era segunda. No obstante, una segunda plaza que no sería suficiente para ella ya que la atleta de RSM Spain, Laura Orgué lograba una cuarta plaza que valía su peso en oro, puesto que le garantizaba la renta de puntos necesaria para hacerse con el título mundial a muy poca distancia de la suiza. La italiana Stephanie Jiménez ocupa el tercer cajón final de la general.

Con todo, Orgué ha conseguido revalidar por sexta vez consecutiva el título de la Copa del Mundo del Kilómetro vertical. La temporada pasada había quedado segunda pero la ISF sancionó a la francesa Christel Dewalle por doping y la desposeyó de su título.

“Esta semana ha sido muy dura física y mentalmente después de la decepción de la semana pasada en Limone”, explicaba Orgué. “ Pero esta vez sí que lo he conseguido. No he hecho una gran carrera porque a estas alturas de la temporada me encuentro muy cansada, pero he salido dispuesta a darlo todo. He conseguido quedar cuarta, cosa que me ha valido la victoria en la clasificación general a muy poca distancia de la segunda. Estoy muy feliz de poder haber acabado primera y también de haber finalizado la temporada porque siento que mi cuerpo lo necesita”, añade la atleta que ahora se tomará un merecido descanso antes de afrontar la temporada de invierno.

Irati Zubizarreta en La Fully.

Destacar también la victoria en categoría Júnior de Irati Zubizarreta con un tiempo de 47 min 02 segundos y quien comentaba tras la carrera: " Ha sido un final de temporada de diez. Una carrera muy dura y especial, donde he tenido buenas sensaciones". Además, Isaac Barti subía al tercer cajón del podio Junior con un tiempo de 37 min 10 segundos. Ambos sorprendidos por llegar tan alto en Suiza, expresaban vivir un sueño hecho realidad.

En categoría absoluta masculina, Philipp Goetsch establecía un nuevo récord de la prueba al parar el crono en 28 minutos y 53 segundos, rebajando en 49 segundos la marca anterior de Urban Zemmer. Segundo era el suizo Thomas Terrettaz, con un tiempo de 30minutos y 34 segundos, y tercero Davide Magnini (30 minutos 37 segundos). El título final, como ya se sabía antes de la prueba, ha sido para el noruego Stian Angermund-Vik, seguido por el italiano Patrick Facchini y el esloveno Nejc Kuhar, segundo y tercero respectivamente.