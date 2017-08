El concurso para elegir al director del Festival de Música de Canarias queda desierto

El concurso para elegir al director del Festival Internacional de Música de Canarias ha sido declarado desierto, lo que plantea "un nuevo reto" para el Ejecutivo regional, según ha informado este martes el nuevo consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Isaac Castellano.



En un comunicado del Ejecutivo regional se indica que Castellano, que ha tomado posesión como consejero del área, ha subrayado su talante dialogante para la búsqueda de soluciones en este ámbito y ha indicado que su labor ahora es analizar "todo y cuanto ha acontecido en el Festival de Música" tras la polémica suscitada por la gestión de su antecesora en el cargo, María Teresa Lorenzo, que dejó un agujero de 410.000 euros en el Festival.



"Y no sólo en la última edición, sino en todas las anteriores, además de tener en cuenta aquellos aspectos que han funcionado y aquellos que no, para potenciar los primeros y mejorar los segundos", ha añadido el consejero.



El Gobierno canario publica este martes la resolución definitiva del procedimiento abierto para elegir a la dirección del Festival de Música tras la emisión del acta del jurado, que realizó el proceso de selección la pasada semana.



Añade el Ejecutivo que la convocatoria pública realizada el 3 de mayo se ha resuelto con la declaración de dicha plaza como desierta, y recuerda que se habían presentado nueve candidatos, que eran David Abrahamyan Grigoryan, Fernando Álvarez Catanese, José Luis Chan Sabido, María Isabel Costes Rodríguez, Leandro A. Martín Quinteros, Rubén Jesús Mayor González, Candelaria Rodríguez Afonso, Esther Ropón Mesa y Jaime Ruiz Lobera.



El tribunal designado para esta elección, reunido la pasada semana en Gran Canaria, estuvo compuesto por Tilman Kuttekkeuler, director general de la Fundación Teatro Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria; Víctor Pablo Pérez, director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid; Miguel Ángel Parera, gerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife; Cristina del Río, presidenta de la SGAE en Canarias; y Daniel Tapia, director del Teatro Guiniguada.

Turismo con beneficio social

Por otra parte,el nuevo consejero también ha expresado su deseo de que el turismo, motor de la economía canaria, logre "el mayor beneficio social para el Archipiélago".



Isaac Castellano, hasta ahora viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, ha tomado este martes posesión de su cargo como consejero, después de que el Consejo de Gobierno de Canarias lo nombrase este lunes en sustitución de la anterior consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo.



El nuevo consejero es consciente de que asume "áreas importantísimas para el desarrollo económico y social" de Canarias, y espera que su "talante dialogante" le permita buscar soluciones mediante el consenso, que tengan en cuenta a todas las partes implicadas, según ha indicado.



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que Castellano tiene un trabajo "apasionante por hacer" en el que le acompaña "un magnífico equipo".



Clavijo, quien ha tenido palabras de agradecimiento para la anterior consejera, María Teresa Lorenzo, a la que ha considerado "una compañera leal y valiente", ha destacado que el turismo, sector fundamental de la economía canaria, siempre necesita empuje aunque actualmente funcione "muy bien".

Alquiler vacacional



En cuanto al alquiler vacacional, Castellano cree que "es una realidad a la que el archipiélago no puede renunciar porque existe una demanda", pero es necesario tener en cuenta los problemas que genera y buscar soluciones de manera consensuada para aprovechar sus beneficios sin los perjuicios que provoca.



Asimismo, el nuevo consejero ha anunciado su intención de reunirse con todo el equipo de trabajo de la Consejería y, en principio, mantenerlo en sus cargos.



Preguntado sobre si mantendrá o no una política continuista en la Consejería, ha manifestado que se sube "a un barco que tiene el rumbo marcado, con una dirección correcta", lo que no supone que no pueda revisarse.



Nacido en Lanzarote en 1979, Isaac Castellano es licenciado en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo por la ULPGC y ha realizado el curso e adaptación pedagógica en el ICSA.



También ha realizado un curso en Consultoría de Innovación, completando el Programa de Formación de Gestores de la Innovación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) con diversos cursos y talleres.



Ha sido diputado del Parlamento de Canarias en la VI y VIII legislatura, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Consumo y asesor de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote.



En enero de 2017, Castellano fue nombrado viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, cargo en el que ha seguido hasta ser nombrado consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.