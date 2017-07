Carmen Hernández dice que el cambio en Telde "necesita tiempo"

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (Nueva Canarias), ha defendido que el cambio que su grupo de gobierno pretende introducir en la ciudad "necesita tiempo y perseverancia", tras reconocer que los dos primeros años de mandato han traído "avances", pero también "frustraciones".



El grupo de gobierno del municipio de Telde (NC, CC y Ciudadanos de Centro Democrático) ha desglosado en rueda de prensa las acciones realizadas en los dos años de mandato.



Carmen Hernández ha explicado que el ecuador de la legislatura es un buen momento para "pararse y analizar el ejercicio con honestidad", porque "el cambio necesita tiempo, perseverancia y constancia" y "el reloj del gobierno es limitado".



El equipo de gobierno de la ciudad sostiene que su gestión se ha orientado a cuatro pilares fundamentales, "dando prioridad a las personas, al interés general y a la defensa de lo público como manera de entender la política, trabajando en la necesidad de recuperar la autoestima como pueblo y en poner orden y rigor en lo que hacemos", en palabras de la alcaldesa.



Hernández dice que está "moderadamente satisfecho" con el trabajo realizado en recuperación social de la ciudad, en el que según ha indicado existe un "alto nivel de autoexigencia".



La regidora ha destacado entre las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento teldense el esfuerzo por eliminar "dos estigmas" de la institución: el económico y el judicial.



En este primer punto, ha subrayado la reducción de la deuda del Consistorio en "20 millones de euros en 24 meses", con una "rebaja del déficit de 21 millones de euros".



En el aspecto judicial, la alcaldesa ha celebrado que "Telde se defiende en los juzgados y no mira para otro lado", con el avance en "el plan de pago por expropiaciones con sentencia firme" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del que se han abonado "ocho millones en dos años, de los 28,2 millones del total".



También ha resaltado la resolución positiva a favor del Ayuntamiento de dos grandes litigios judiciales y la "recuperación de las parcelas de La Mareta", entre otros.



En relación a ayudas sociales, ha continuado, "se ha duplicado el presupuesto" llegando a convenios con la empresa Aguas de Telde y Endesa "para evitar cortes de agua y luz a las familias sin recursos".



También ha destacado el "Plan Estratégico de Servicios Sociales", basado en "dar herramientas a los vecinos para su proyecto de vida desde su empoderamiento personal".



Así mismo ha recordado el "Plan Integral de Jinámar, que ha sido una demanda histórica para esta zona donde residen 20.000 personas" y que ya cuenta con "3,5 millones de euros captados de los ministerios estatales" y el compromiso de financiación del "Gobierno de Canarias y el Cabildo insular".



En materia de vivienda y urbanismo, la regidora ha citado la rehabilitación de 480 viviendas en Jinámar, que "en una segunda fase rehabilitará otras 400", la gestión realizada en la mesa contra los desahucios, que "paralizó diez en estos dos años", y el "proyecto de rehabilitación de 132 viviendas familiares en Melenara".



En lo relativo al empleo ha expresado su satisfacción por "activar resortes de la economía social que estaban estancados" que han logrado reducir las cifras de paro en 2.000 personas.



También dentro de los éxitos del Consistorio, Hernández ha celebrado "las cuatro banderas azules de Telde, con la incorporación de La Garita", la reactivación de la agenda cultural "con un 40 % más de espectáculos y un 41 % más de público", la eliminación del problema de contaminación por vertidos en Bocabarranco, "las mejoras en 40 instalaciones deportivas" y la "recuperación de la finca El Viso", entre otras.



Según ha puntualizado, no le preocupa un gobierno en minoría porque "ahora que las aguas han vuelto a su cauce", el objetivo es "trabajar tema a tema" mediante el dialogo para "buscar la mayoría y la estabilidad" de manera que no sea "grupo de gobierno y oposición, sino 27 concejales a favor de Telde".



Tras la rendición de cuentas y el desglose de las acciones, la alcaldesa ha recalcado que "aún quedan proyectos pendientes" y que le gustaría para el final del mandato "una ciudad más verde, más limpia, con una imagen de institución más positiva" con la activación "de las obras inacabadas" y con una gestión "más eficaz con la administración electrónica" que será "una realidad en 2018".