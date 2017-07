El PP impone a Clavijo cambiar de destino 60 millones de "propaganda, cursos y conferencias"

El Grupo Parlamentario Popular ha decidido pasar de las palabras a los hechos y mañana martes, en plenas negociaciones discretas con Coalición Canaria (CC) para suscribir un pacto de gobernabilidad, presentará enmiendas al crédito extraordinario de 340 millones de euros que el Gobierno de Canarias en minoría, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, quiere aprobar en la sesión plenaria prevista para el 19 de julio.

Así lo ha asegurado la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP canario, Australia Navarro, tras recordar que “vamos a mover alrededor de 60 millones de euros” del reparto inicial decidido por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de junio porque “no se justifica” destinar fondos extraordinarios que provienen del Estado “para propaganda, cursos o conferencias”.

Gesto de hostilidad

Una decisión que no ha sentado bien en el seno de CC, pues su portavoz parlamentario y miembro de las mesas negociadoras, José Miguel Ruano, ha asegurado que, “es necesario que mientras se habla no se produzcan gestos de hostilidad que no facilitan la negociación”.

Sesenta millones de euros para “listas de espera, mejorar la PCI y la Dependencia o favorecer la movilidad de los trabajadores para conseguir un puesto de trabajo” que serán modificados unilateralmente porque ni el Gobierno ni CC “no han contado con nosotros para presentar esta ley”, pues la propia Navarro ya advirtió en el pleno de la pasada semana que su apoyo al crédito no iba a ser “gratis”.

“He dicho muchas veces al presidente Clavijo y al resto de su gabinete que habría sido bueno que abriera las negociaciones correspondientes no solo con el PP, sino con todos los grupos parlamentarios, para que el crédito extraordinario saliera adelante, porque están en minoría”, insistió Navarro.

Un planteamiento que niega Ruano al afirmar que “personalmente la pasada semana le dije a Navarro de empezar a negociar el crédito extraordinario”, una predispocisión que se mantiene dos días antes de que se vote la ley en la Cámara regional.

Puentes tendidos

“Para mantener los puentes tendidos de la negociación con el PP, es necesario que estas enmiendas también se acuerden. Nuestra predisposición es aceptarlas si son viables y no distorsionan el proyecto de ley”, insistió el portavoz nacionalista.

Lo que está claro es que los conservadores quieren dar una vuelta de tuerca a unas negociaciones en las que, según Navarro, “no hay avance alguno” pese a que la fecha del últimatum dado por el PP, el 19 de julio, está a 48 horas de distancia y que en las actuales condiciones el miércoles podría traducirse en una vital derrota para el Ejecutivo de Clavijo por parte de las fuerzas de la oposición.

“La pelota está en el tejado de CC”, concluyó Navarro.

Al respecto, Ruano ha reconocido que existen “distancias” entre ambas fuerzas políticas que CC quiere subsanar no solo dialogando con los dirigentes regionales sino con los del PP a nivel nacional, por lo que “las negociaciones se siguen manteniendo” aunque “es un asunto complicado” que “puede tener solución si hay voluntad”.