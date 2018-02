El consejero de Medio Ambiente llama a los ciudadanos a no subir a la cumbre grancanaria en coche particular

El mal tiempo obligará a mantener cerradas nuevamente este jueves las carreteras que llevan a la cumbre de Gran Canaria, donde incluso los vecinos del pueblo de Tejeda permanecen "prácticamente incomunicados", según ha informado el Cabildo de la isla, que ha reiterado su consejo de no ir a esa zona.

Actualmente el Cabildo ha habilitado un circuito con acceso a través de la Cruz de Tejeda para que los interesados puedan acceder a la zona nevada.

"La situación sigue siendo complicada", ha explicado el consejero de Medio Ambiente de la corporación, Miguel Ángel Rodríguez, que, por ello, ha insistido en hacer "un llamamiento a la ciudadanía a que no suba en coches particulares a ver la nieve" mientras no se avise de lo contrario, ya que la medida se ha adoptado "no por fastidiar, sino por la seguridad de todos", según ha argumentado.

Día desapacible e incómodo en la cumbre con viento, lluvia y granizo. Mucha precaución, abrigo, depósitos llenos y no circular si encuentra placas. Temperatura muy baja.



Día desapacible e incómodo en la cumbre con viento, lluvia y granizo. Mucha precaución, abrigo, depósitos llenos y no circular si encuentra placas. Temperatura muy baja.

Recomendación: esperar a que pase la alerta para subir





Rodríguez ha detallado que ni siquiera el transporte público puede circular por buena parte de la zona y que los tramos de vías por los que está prohibido transitar son tantos que, en caso de haber personas que, pese a todo, acudieran en su coche a intentar ver la nieve "tendrían que aparcar el coche muy lejos y caminar mucho para llegar hasta donde está".

Lo cual agravaría el riesgo de que nuevamente quedaran personas atrapadas en el lugar, como ya sucedió el martes, día en que casi medio centenar de ciudadanos se vieron en dificultades para regresar a sus casas, al caerles encima la noche, cuando "las temperaturas bajan mucho", y ver mermadas sus fuerzas por el agotamiento y el frío, ha subrayado el consejero.

Imágenes de la zona de acceso al mirador del Pozo de las Nieves, cruce entre GC134 y GC135



Por todo ello, ha instado a "que la gente sea consciente" y siga las advertencias del Cabildo, que ha avanzado que planea poner medios para facilitar que todo el que quiera pueda visitar la nieve pero de forma organizada, para lo cual está diseñando un servicio de "guaguas lanzadera" que posibilite que los conductores dejen sus coches lejos del lugar y sean luego transportados allí.

Servicio que se baraja que empiece a funcionar desde el viernes, cuando "confiamos en que pueda estar el día mejor", y esté operativo también el fin de semana, cuando se estima que podría registrarse el mayor flujo de ciudadanos deseosos de ver la nieve, ha dicho.

El objetivo -ha expuesto- es "que evitemos, en la medida de lo posible, el coche particular" para acudir a la cumbre, ya que, de desplazarse allí por su cuenta todo el que quiera, "podría haber unas 3.000 personas y 1.500 coches en un territorio pequeño, con unas carreteras que no tienen ahora mismo márgenes donde aparcar, con lo que sería un problema y no vamos a disfrutar".

"Y creemos que de lo que se trata es de que la ciudadanía pueda disfrutar", ha apostillado.

La conclusión del consejero, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas antes de presentar en rueda de prensa varios proyectos de reforestación que se ejecutarán este año con cargo al Fondo Verde Forestal de Gran Canaria, ha sido que "subir en coche ahora mismo no tiene sentido", sobre todo porque implicaría ponerse en riesgo de sufrir un accidente.

Además, ha alertado de que si hay personas que desoyen las recomendaciones "les va a salir muy cara esa aventura", como ha recordado que han comprobado ya ciudadanos que, "por exceso de confianza o inconsciencia", han tenido accidentes derivados de la presencia de nieve y placas de hielo en las carreteras, han sido multados o han visto que se les llevaban el coche por aparcarlo mal.