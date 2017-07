La fiscala de Extranjería de Las Palmas denuncia las preguntas ofensivas en los juicios a víctimas de trata

La fiscala de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ha advertido este martes de que en los juicios se plantean preguntas "totalmente ofensivas" a víctimas de trata de seres humanos e inmigración irregular, como decirles que el viaje no era peligroso porque la patera tenía dos motores, agua y comida.



Teseida García realizó esta consideración durante una reunión celebrada este martes en el Parlamento de Canarias con la presidenta de la institución, Carolina Darias, y diputados de los diferentes grupos con representación en la Cámara autonómica, en la que llamó además a diferenciar entre la trata de personas y la inmigración irregular.



La fiscala, que lleva quince años en el cargo, dijo que nunca es suficiente la formación y la educación sobre ambos asuntos que se proporcione a toda la sociedad y dijo que es necesario cambiar "ya" la ley de testigos protegidos, que actualmente "es muy simple y no da la respuesta" y reclamó que se desarrolle el reglamento de la ley de asilo de 2009, pues el vigente procede de la década de los 90.



Además, continuó Teseida García, hay que tener "muchísimo cuidado" con las preguntas que se formulan en juicio a las víctima de trata de seres humanos o tráfico irregular de inmigrantes.



Entre otras, la fiscala citó preguntas "capciosas e impertinentes" que ha oído en juicios como las de que "usted ya ejercía la prostitución" en su lugar de origen, "por qué no fue a un médico", "usted aceptó el trabajo ¿no?" y "en realidad el viaje no era peligroso porque la patera tenía agua, comida y dos motores".



"Me parece totalmente ofensivo a la dignidad de una persona que se sube a una patera entre África" y las islas", reprochó la fiscala de Extranjería, quien dijo que esta situación "se está viviendo actualmente en tribunales de Canarias".



Asimismo reclamó recursos materiales pues "es inadmisible" que no haya centros para acoger a hombres víctimas de estos delitos, y citó el caso de un mendigo para el que no se encontró alojamiento y la Policía tuvo que pagar un hostal en Las Palmas de Gran Canaria.



Incluso en ocasiones en los centros para víctimas de violencia de género tampoco quieren a las mujeres que se derivan desde la Fiscalía, añadió Teseida García, para quien también debe haber centros específicos para menores víctimas de trata de seres humanos, lo que actualmente no existe en España.



Añadió que Canarias ha sido pionera a la hora de enfrentarse penalmente a la inmigración irregular después de que la Fiscalía de Las Palmas incentivase el cambio del Código Penal para poder perseguir penalmente a patrones de pateras y cayucos.



El Ministerio Fiscal se encarga de coordinar a todos los agentes que tengan que ver con la protección de las víctimas y de que finalmente se llegue a juicio, que suelen ser "muy tensos" porque es prácticamente imposible llegar a conformidad con los acusados, que no aceptan que la dignidad de la persona está en juego y la trata es un delito de lesa humanidad.



"Hoy la trata de seres humanos es la nueva esclavitud, una de las más crueles formas de criminalidad modernas y el segundo negocio más lucrativo tras desbancar al tráfico de drogas", afirmó la fiscala de Extranjería, quien alertó de que en un juicio "la cocaína habla por sí misma, pero la víctima de trata no".



También es un delito perverso porque al final el debate en la sociedad es "prostitución sí o no", cuando se trata de un asunto complejo en el que puede ser víctima cualquier persona, no sólo mujeres, dijo la fiscala, quien no obstante precisó que en España la mayor parte de personas traficadas es para fines de explotación sexual.