Los diputados de JxCat imputados en el Supremo no firman la petición para la 'reforma Puigdemont'

Siete de los 34 diputados del grupo parlamentario de Junts per Catalunya no han suscrito la petición para que la reforma de la ley de la presidencia para investir a Puigdemont a distancia se tramite por el procedimiento de urgencia extraordinaria. Pese a que su firma no era imprescindible, no son siete diputados cualquiera.

Además de Carles Puigdemont, que vive en Bruselas, y Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, tampoco han firmado la petición los tres diputados imputados (investigados, según la nueva denominación) en la causa por rebelión ante el Tribunal Supremo. Se trata de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el exvicepresidente de la Mesa del Parlament, Lluís Guinó, que esta legislatura ha optado por no seguir en la Mesa.

Los otros dos diputados que tampoco han firmado la propuesta son Josep Maria Forné, cabeza de lista por JxCat por Lleida; y Marc Solsona, alcalde de Mollerusa y uno de los nombres que aparece en las quinielas para ocupar un cargo destacado en el próximo Govern. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Solsona pudiese ser un candidato alternativo a Puigdemont para la presidencia de la Generalitat.

Fuentes de Junts per Catalunya han restado importancia al hecho de que estos parlamentarios sean los que no han firmado la petición, entrada en el registro del Parlament, el pasado día 9 y recuerdan que una solicitud de urgencia solo requiere la rúbrica de 27 diputados.

El grupo de Puigdemont quería que el presidente del Parlament, Roger Torrent, incluyese la propuesta en el orden del día de la Mesa de este martes. Torrent, alegando cuestiones de forma, ha desdeñado la petición de JxCat. Los republicanos insisten en que debe haber un “acuerdo global” que incluya investidura pero también formación del Govern y garantías de que no proseguirá la aplicación del articulo 155.