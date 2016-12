La crisis de ALN obliga a José Ángel Crego a cesar como líder de la patronal leonesa

José Ángel Crego, máximo accionista de ALN Group y directivo empresarial leonés, ha presentado la dimisión de la presidencia de la patronal Círculo Empresarial Leonés (CEL) después de que se supiera que no paga a los 350 trabajadores de las dos sucursales que tiene en Barcelona: ALN Mediación y ALN Telemark. Estos operarios no cobraron el mes de enero y la dirección les ha dicho que no cobrarán en febrero, sin tampoco aportar ninguna fecha de cobro. Crego ha dejado su cargo en la patronal leonesa después de que el Diari del Treball informara de que este empresario, que se hizo famoso por reclamar a los trabajadores que se quisieran marchar de una empresa que pagaran al empresario, no pagaba a sus empleados.

En declaraciones al Diario de León, Crego ha justificado su dimisión de la patronal debido a que una de sus empresas (ALN) "está atravesando una situación complicada". La circunstancia que más ha pesado en su decisión ha sido la dificultad que sufre la empresa en León. La base de ALN en la capital leonesa tiene 85 trabajadores, que sólo han cobrado la mitad de la nómina de enero a fecha de 19 de febrero. En esta planta, Crego ha avanzado que se producirán entre 15 y 20 "bajas", lo cual es una forma de hablar de despidos.

El motivo de no pagar en Catalunya y hacerlo con retraso en León está motivado por "las tensiones de tesorería provocadas por la expansión extranjera del grupo en plazas como Perú, Colombia o Marruecos", según las declaraciones echas al diario leonés. El grupo ALN mantiene además plataformas de telemarketing en Ávila, La Coruña, Bilbao, Málaga o Madrid. En total estas bases dan trabajo a unas 400 personas.

Crego aspiraba antes de las últimas elecciones municipales a la alcaldía de León por Ciudadanos. Pero las declaraciones que hizo en el sentido de que los empleados deberían pagar al empresario que los había contratado impidieron su salto a la política. En concreto se preguntó "por qué no le paga una persona que se va de la empresa a la empresa para haber estado diez años". El escándalo que provocaron dichas declaraciones hizo que el partido de Albert Rivera decidiera que el candidato no era adecuado para el cargo y de manera discreta el empresario se apartó de la carrera política.

Después de que Crego se apartara de la carrera a la alcaldía de León se supo que el líder de Ciudadanos en la ciudad, Sadat Maraña, que le había avalado políticamente, había sido dado de alta en una empresa localizada en Tenerife: Asistencia integral Canaria SLU. En esta empresa nunca vieron a Maraña en los seis meses en que figura como empleado. La sociedad canaria tenía como cliente casi exclusivo la sociedad ALN Telemark SL, la empresa de Crego que ahora no paga sus trabajadores. Por lo tanto, meses después de haberse liquidado oficialmente la aventura política, se descubría una relación económica que hacía que en León se considerara que Maraña había estado prácticamente a sueldo de Crego.

La mutua ya no visita en Barcelona

Mientras, la situación en Barcelona es muy tensa. El hecho de que los trabajadores no hayan cobrado ni tengan fecha para hacerlo ha disparado el nerviosismo. En este sentido, los trabajadores de ALN Telemark han comunicado al Departamento de Trabajo que piensan convocar huelga indefinida para reclamar sus salarios. Por tanto, la Generalitat ha convocado a empresa y trabajadores a una reunión de mediación en el Tribunal Laboral de Catalunya el próximo miércoles, como paso previo a la huelga. Los trabajadores de ALN Mediación mantienen la anterior convocatoria de huelgas para los días 2, 3 y 4 de marzo y 4, 5 y 6 de abril.

Fuentes de la plantilla explican que la situación en las instalaciones está muy marcada por la ausencia empresarial. Así, muchos trabajadores se han dado de baja por enfermedad "porque no aguantan la tensión", afirman representantes sindicales de la Federación de Servicios de UGT. Pero incluso esto ha dejado de ser posible, ya que la mutua Frater, que es la que tiene la empresa, ha suspendido las visitas a los trabajadores de las dos empresas "por problemas de facturación", afirman los trabajadores.

Los problemas de Crego no acaban aquí. El empresario leonés mantiene todavía parte del accionariado de Telemark, la empresa con la que ha cruzado querellas por revelación de secreto empresarial y demandas de competencia desleal.

Finalmente, los trabajadores intentan averiguar si los socios minoritarios de ALN Group: ITC group pueden asumir al menos parte del pago de los salarios que les deben. Recuerdan que ITC group es propiedad en un 55% de Carlos Delgado, y que el 45% restante lo tiene de grupo Banco Santander. Esto, si hubiera voluntad, podría facilitar el adelanto de los sueldos ya trabajados, piensan.