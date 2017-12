Habitatge, migracions i violències masclistes: Catalunya Plural aborda qüestions socials amb una col·lecció de llibres periodístics

Catalunya Plural comença el 2018 afegint un nou format a la seva tasca periodística: una col·lecció de llibres, en col·laboració amb l'editorial Octaedro. La Fundació Periodisme Plural entén que el periodisme en profunditat pot ser una eina de transformació social. Per això ara vol fer un pas més i editar la col·lecció Periodisme i Drets Humans, amb llibres que permetin posar el focus de l’opinió pública sobre aquells temes claus que afecten la dignitat i els drets de persones o col·lectius socials. L’objectiu és que cada un d’aquests llibres es converteixi en un instrument de debat i de reflexió en favor del progrés de la societat. Els tres primers llibres de la col·lecció abordaran qüestions claus com l'habitatge, les migracions i les violències masclistes.

El primer llibre de la serie, que veurà la llum a l'inici de 2018, és Habitar la trinxera. Històries del moviment pel dret a l'habitatge a Barcelona, escrit per João França, membre del patronat de la Fundació Periodisme Plural que porta anys dedicat a la qüestió de l'habitatge. Realitzat a partir de més d'una vintena d'entrevistes a persones activistes que han tingut relació amb les lluites per l'habitatge des dels anys 90, recull a partir d'un exercici d'història oral les trajectòries de "moviments i persones incansables que lluiten dia a dia per les utopies i que aconsegueixen transformar el món, a vegades més ràpid i a vegades més a poc a poc, però sense aturar-se mai", en paraules de l'autor.

El segon llibre de la col·lecció és Vida mantera. Retrat circular de la

venda ambulant. Està escrit pel periodista Yeray S. Iborra, a partir de la seva feina com a redactor de Catalunya Plural, i especialment com a un dels responsables de l'especial Vida Mantera sobre aquesta realitat. L’autor considera que “el llibre explica els perquès de l’activitat, els seus orígens i les seves conseqüències, perquè parlar sobre la ‘manta’ és fer-ho sobre migracions, fronteres, desigualtats i lluita col·lectiva.”

El tercer volum està dedicat a la Violència masclista, un crim contra la humanitat. Escrit per la periodista Júlia Sousa, aporta una visió global sobre les causes d’aquesta xacra social. El llibre aporta tota la informació essencial per lluitar en contra del masclisme que té la seva màxima expressió en l’assassinat de mig centener de dones cada any a l'Estat espanyol.