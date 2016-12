Hamburg, on la riquesa va sorgir de l'aigua

L'aigua és la força motriu de tota naturalesa. Amb aquesta sentència l'artista del Renaixement Leonardo da Vinci posava en valor la importància del líquid element per al desenvolupament de la vida al seu voltant. A la ciutat-estat d'Hamburg aquesta màxima es compleix rigorosament donat que tot el seu desenvolupament i creixement es fonamenta en el magnífic cabal del riu Elba, que travessa la ciutat d'oest a est. Des de la seva fundació al segle IX la vida dels hamburguesos ha estat vinculada estretament a la generositat amb que l’Elba oferia les seves aigües a l'agricultura i a la pesca. Però el que realment suposa un punt d'inflexió en la història d'Hamburg és la construcció del port al segle XII. Una infraestructura que amb el pas dels segles s'ha convertit en una de les més importants bases d'Europa i, a la vegada, ha fet d'Hamburg una de les regions més riques –i cares- del continent.

Vaixell de càrrega entra al port. PABLO SUÁREZ

Només cal caminar una estona pels carrers adjacents de Hafen City –ciutat portuària- per adonar-se del gran nivell de vida que han gaudit els hamburguesos al llarg de la història. Als seus voltants es troba Speicherstadt – ciutat dels magatzems, la més extensa del món- construïda entre 1883 i 1927. Es tracta d'un conjunt arquitectònic d'estil neogòtic on predominen les parets de maó vermell culminades per teulades de coure que atorga aquest color turquesa tan característic en l'arquitectura del nord d'Europa. Aquests antics magatzems es troben travessats per canals fluvials que antany servien per carregar i descarregar les mercaderies directament del magatzem als vaixells. A l'actualitat aquests edificis han estat restaurats i alberguen multitud de curiositats com Miniatur-Wunderland –un museu de miniatures que mostra una maqueta de la ciutat amb tot nivell de detalls-, el Speicherstadt Museum –per conèixer la història del port- i varietat de botigues d'articles exòtics i artesanies com l'ineludible Harry’s Hamburger Hafenbasar.

A l'altre costat de l'avinguda am Sandtorkai s'observa el contrast que suposa la part moderna de Hafen City. Travessant Grosser Grasbrook s'aixequen multitud d’edificis envidriats de nova construcció alternats amb un horitzó de grues que ofereixen noves promocions de pisos de luxe amb vistes immillorables a l'altre costat de l’Elba. Al fons, entre els carrers, s'albira el nou edifici Elbphilarmonie Hamburg, les obres del qual van acabar a l'octubre, i suposa un nou element icònic en el Skyline i l'oferta cultural de la ciutat.

Speicherstadt i Elbphilarmonie Hamburg al fons. PABLO SUÁREZ

Sankt Pauli i ‘la milla del pecat’

Hamburg és una ciutat extremadament plana i, encara que dotada d'una molt eficient -i assequible- xarxa de transport públic, és molt recomanable recórrer els seus barris a peu per no perdre cap detall del seu ambient i entorn.

Deixant enrere Hafen City en direcció a l'emblemàtic barri de Sankt Pauli es pot realitzar una parada al Fischmarkt –la llotja local- que obre cada diumenge i que és un lloc de trobada de milers d’hamburguesos que degusten les delicatesen pròpies de la zona. Sankt Pauli és un barri de tradició obrera que s'ha acabat convertint en un important centre turístic de la ciutat. És conegut com el Barri Roig donada la quantitat de prostíbuls, pubs, teatres, hotels i sales de jocs que existeixen a la zona, com és comuna en ciutats amb grans ports o zones litorals. La seva artèria principal és Reeperbahn que travessa el barri d'un a un altre costat. Aquesta avinguda s'omple de vida quan el sol de la tarda cau i s'encenen les seves llums. En ella es pot trobar tot tipus de botigues i negocis, des de petits supermercats, botigues de productes locals passant per restaurants de menjar ràpid a negocis de compra-venda de tot tipus d'armament. Al mateix carrer podem trobar-nos la comissaria de policia del districte reconeguda per la seva particular arquitectura. A més en l'encreuament amb el carrer Grosse Freiheit se situa la Beatles-platz, en honor a la banda de Liverpool, ja que aquest barri va ser clau en el creixement musical i personal del grup molt abans de que fossin mundialment famosos.

Reeperbahn es prepara per a una nova nit d'oci. PABLO SUÁREZ

De compres pel centre

En el seu extrem aquest Sankt Pauli delimita amb el jardí botànic Planten un Blomen –un dels pulmons verds de la ciutat- que a la vegada fa funció de topall amb la zona centre d'Hamburg i els barris de Neustadt i Sankt Georg. Aquesta és una zona en auge comercial i és on es nota amb total claredat el poder adquisitiu dels habitants. El centre de la ciutat està coronat pel llac Alster des de les seves aigües emergeixen diversos carrers i avingudes principals. En aquesta àrea fa l'efecte de no haver-hi edificis d'habitatges. Els edificis tendeixen a ser moderns i acristalados, amb multitud de galeries comercials en els seus baixos, que els doten d'un aspecte de seus empresarials i d'oficines. En aquests carrers hi ha multitud de botigues de roba de marca i les clàssiques multinacionals tèxtils que cohabiten en totes les grans ciutats del món. Resulta cridanera la gran quantitat de botigues de roba per a homes i l'alt nombre de vehicles de gamma alta que circulen per aquesta zona, la qual cosa deixa clar l'alt nivell de vida de les persones que per aquí transiten.

D'altra banda, els barris de Sankt Georg i Neustad són els llocs on s'han assentat les noves classes mitjanes joves de la ciutat. En ells conviuen amb petits reductes d'immigrants, sobretot turcs, i s'alternen els negocis i mercats de productes exòtics amb les noves i puixants tendes d'artesanies i dissenyadors emergents locals com Frohstoff o Kaufhaus Hamburg. En els limítrofs a la Hauptbanhof –estació central- és molt recomanable fer una parada a la cafeteria –store Mutterland. Un lloc especial, on degustar gran varietat de productes gourmet artesanals propis de la regió i lloc de reunió per a molts joves hípsters d'Hamburg. Aquests són, amb diferència, els barris més avantguardistes i s'han anat transformant en una de les millors zones per anar de compres i fer vida cultural alternativa a la ciutat.

Sens dubte Hamburg és una gran desconeguda en el circuit de grans ciutats turístiques, però els seus carrers alberguen moltíssima oferta cultural, gastronòmica i comercial. Val la pena passar uns dies en ella i adonar-nos de la seva grandesa.

