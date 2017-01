L’ANC i Òmnium fan una crida per rebre els Reis Mags amb estelades i fanalets independentistes

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural ja saben què demanaran a la llista dels Reis Mags: la República Catalana per al 2017. Les dues entitats sobiranistes volen internacionalitzar el procés i per això rebran a ses majestats d'Orient amb estelades amb l'objectiu de donar visibilitat a la demanda del referèndum. També animen a afegir a la carta dels Reis una República Catalana.

En un comunicat, les entitats sobiranistes demanen "especialment als més petits" anar a la cavalcada de Reis amb uns fanalets especials en els quals brilla una estelada en encendre la seva llum. Amb aquesta acció, l'ANC i Òmnium volen "seguir ampliant la base social a favor de la independència en un any decisiu per a la República Catalana".

El cartell amb el que l'ANC i Òmnium han fet una crida a rebre els Reis Mags amb estelades

"Es convida a tothom, especialment els més petits, a il·luminar el camí de Ses Majestats amb el fanalet de l'estelada", assenyala un comunicat de l'ANC d'Osona. També animen a omplir amb banderes independentistes les finestres i els balcons del recorregut de la cavalcada de la Nit de Reis.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha valorat la crida com a "lamentable". En una piulada a Twitter ha criticat que "fins i tot a la cavalcada dels Reis Mags en mans dels nens volen ficar els polítics separatistes la bandera de divisió...". El portaveu adjunt de C's al Parlament, Fernando de Páramo, també ha qualificat de "lamentable" la crida.

L'ANC emmarca l'acció dins de la "normalitat"

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha emmarcat la iniciativa dins de la "normalitat" i ha constatat que es fa des de l'any 2012 a Vic. També ha afirmat que la campanya no pretén "polititzar cap festa dels nens, sinó aportar elements que formen part d'un imaginari col·lectiu que s'associen amb la idea de festa". Les declaracions les ha fet en una roda de premsa per presentar una campanya sobre el referèndum.

Sànchez també ha reiterat que no volen "dividir ni utilitzar els menors pel projecte independentista" i per això ha emfatitzat en el fet que fa quatre que funciona aquesta iniciativa local a Vic. El president de l'ANC també ha explicat que l'estelada es fa servir a moltes altres festes com la Patum de Berga o les festes dels castellers de Valls, entre d'altres.

"El problema és que aquest any s'ha generat una notícia i sembla que ens hem tornat bojos i hem anat a contaminar una festa" ha criticat Sànchez, que també ha insistit en el fet que l'ANC celebra amb naturalitat les festes amb estelades.