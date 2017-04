El pla B "autonomista" del PDECat erosiona la confiança mútua en el si del Govern

Els màxims responsables del PDECat, el partit d'Artur Mas, tenen en ment l'escenari d'unes eleccions autonòmiques. ERC ho podia sospitar, però ara ho ha confirmat. La revelació en exclusiva de Catalunya Plural de la reunió mantinguda pel responsable d'organització del partit, David Bonvehí, en la qual no descarta abandonar les posicions independentistes, ha erosionat encara més la confiança dels republicans en el compromís amb el referèndum del partit dels seus socis de Govern. Hores després Bonvehí s'ha matisat a si mateix i ha reiterat el compromís independentista.

No només per la demostració que el PDECat contempla un pla B autonomista "si el Procés és un desastre", en paraules de Bonvehí. També i sobretot perquè en les explicacions posteriors que el dirigent del PDECat ha ofert davant la premsa, el partit ve a confirmar que, amb candidat autonomista o no, l'escenari electoral està molt present en els seus càlculs. A la casa republicana confien ara en què el president Carles Puigdemont, del compromís independentista del qual no tenen dubtes, serà capaç de fer prevaler les seves tesis contra les del seu propi partit.

La revelació dels plans del coordinador Bonvehí arriba a més en un dels moments de més desconfiança entre els socis, en plena recta final cap a la convocatòria del referèndum. Durant tota la setmana s'han succeït les reunions, entre membres del Govern, per una banda, entre responsables del PDECat i els seus consellers, de l'altra, i entre el conjunt de forces independetistas en tercer lloc. Des de Presidència s'ha intentat rebaixar la tensió generada per les desavinences internes respecte la preparació del referèndum.

Dimarts passat el diari Ara va revelar que la consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat), havia reclamat al vicepresident i lider d'ERC, Oriol Junqueras, que l'ordre per comprar les urnes li fos donada de forma escrita, després que aquest ho hagués fet verbalment. No és l'únic greuge que ERC mostra. En una entrevista a l'agència ACN, el portaveu republicà Sergi Sabrià ha manifestat la seva contrarietat per la nova línia parlamentària del PDECat, centrada a marcar perfil propi davant Esquerra. "Ens estranya que estiguin més pendent del partit que del país", ha assegurat.

El PDECat per la seva banda es defensa remarcant el fet que, fins ara, són els electes de la seva formació els que han estat inhabilitats per la consulta del 9-N. Amb això, rebutgen l'acusació que estiguin retardant els preparatius del referèndum per evitar el risc judicial. Una actitud que diversos sectors del partit sí que veuen a ERC i, en concret, en Junqueras. És el líder d'ERC qui va rebre l'encàrrec de preparar el referèndum i al PDECat hi ha qui dubta que aquesta tasca s'estigui complint.

Tot això passa mentre, amb el pas dels dies, les advertències penals des de les instàncies judicials de l'Estat s'amunteguen. Aquest dimarts va arribar l'última, la cinquena. Amb ella sobre la taula, Puigdemont va voler tancar l'encreuament de desconfiances amb una crida inequívoca a la unitat al voltant del referèndum. Així ho va traslladar als seus socis d'ERC però, significativament, també al seu propi partit, a qui li va demanar que li secundin. Per tranquil·litzar-los, el president també ha promès que les decisions del Govern en aquest assumpte seran col·legiades.

L'únic membre de l'Executiu que ha valorat les gravacions ha estat el conseller de Cultura, Santi Vila, a qui Bonvehí veu capaç de guanyar Ada Colau a Barcelona. "L'autonomisme és mort", ha proclamat Vila aquest dijous en un vídeo que ha penjat al seu compte de Twitter. "Estem al costat del president Puigdemont. Especular sobre si hi ha consellers més o menys compromesos és un trist favor al gran repte històric que tenim com a país", ha afegit.

La unitat, bé ho saben al Palau de la Generalitat, serà fonamental en els mesos de marge que encara li donen a la via del referèndum pactat que, com ja va fer Junqueras fa unes setmanes, aquest dijous la portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurant que acabarà al juny.

Però, si es desitja complir amb el termini promès per a la celebració del referèndum, és a dir, el proper mes de setembre, els preparatius hauran de començar en el període que el Govern de JxSí s'ha donat per pactar el referèndum amb l'Estat. Una cosa que avui, i en mig de les desavinences entre els socis per la revelació dels càlculs electorals del PDECat, sembla més llunyana que mai.