David Bonvehí, número dos del PDECat: "Si el procés acaba malament, presentem un candidat autonomista"

Al PDECat, el partit que ha substituït Convergència, la successió de Carles Puigdemont i el futur del partit són temes candents. Així ho posen de manifest les converses que els seus responsables mantenen en privat. Catalunya Plural ha accedit a enregistraments en exclusiva del dinar que va mantenir el responsable d'organització, David Bonvehí, amb electes i càrrecs del partit a la comarca del Bages el 31 de març passat.

En aquest dinar, Bonvehí explica els plans de la seva formació en assumptes d'actualitat, com la successió de Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat, l'evolució ideològica de la formació i, fins i tot, la candidatura del PDECat a Barcelona per a les eleccions municipals amb la qual guanyar Ada Colau.

Sobre el procés independentista i el referèndum anunciat, Bonvehí no descarta que pugui acabar bé, però sí que és conscient que les eleccions poden celebrar-se noves eleccions catalanes abans que acabi, "enmig de la voràgine". Si és així, el número dos aposta per presentar un candidat "molt independentista". Però al partit també es valora la possibilitat que el procés pugui acabar sent "un desastre", i en aquest cas, el PDECAt s'hauria d'adaptar abandonant les tesis independentistes i triant un candidat "autonomista".

La possibilitat de tornar a l'espai de l'autonomisme solucionaria a més un dels problemes que Bonvehí detecta: la "radicalitat" amb la que observen el PDECAT els electors, que, segons opina, voten Junqueras "per moderat".

Segons el coordinador, el PDECat no pot ser "més radical que Esquerra o la CUP". Al contrari, Bonvehí opina que "molts votants de Duran [Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de l'extinta Unió] de bona fe han de votar" a PDECat.

El full de ruta exposat per Bonvehí perquè la seva formació recuperi la moderació i s'identifiqui més amb els valors clàssics de centredreta no és fruit exclusiu d'una anàlisi teòrica sinó que respon a capítols concrets. El coordinador d'organització utilitza el dinar per explicar als seus un d'aquests problemes concrets, succeït recentment: l'aparició de Carles Puigdemont en un vídeo al costat de Ada Colau defensant l'escola pública.

"Tenim un incendi des de fa dies", assegura Bonvehí. "Jo sóc de pública i la defensem. Però és veritat que això ens ha costat unes tensions internes per a molts votants nostres". El número dos explica així la incomoditat a la cúpula del partit amb el vídeo realitzat pel president de la Generalitat sobre un dels temes sensibles per a la formació, com és la pugna entre l'escola pública i l'escola concertada i privada religiosa.

Poques persones encaixen amb les reflexions exposades per Bonvehí davant els seus com el conseller de Cultura, Santi Vila, home amb fama de moderat, amb bones relacions amb Madrid i amb un perfil més de tall autonomista que independentista.

El dinar on es van produir aquestes converses va passar a Manresa i hi van participar Bonvehí i diversos electes i càrrecs orgànics de la comarca del Bages. Però va coincidir amb la visita del conseller Vila a la zona, que va acabar passant pel conclave del seu partit per fer el cafè.

Abans que arribés, Bonvehí també es va referir a Vila per elogiar-lo, dibuixant-lo com un polític "capaç de posar la mirada una mica més enllà", amb "visió del demà" i "no tan personalista". Per totes aquestes virtuts, el responsable d'organització veu a Vila com a candidat del seu partit a Barcelona, i fins i tot guanyant a Ada Colau. "Li demanem moltes coses, però que quedi clar que ell està a disposició del partit".

El PDECat assegura que està centrat en el procés

Preguntat per aquestes converses, el PDECat emmarca les paraules de Bonvehí en la normalitat d'una conversa privada sobre diferents escenaris de futur, responent a una pregunta dels seus interlocutors sobre si el partit té ja candidat. Així, segons la versió del partit, Bonvehí ve a dir que fins i tot en el pitjor dels escenaris, "tindríem fins i tot autonomistes". El partit assegura que està "totalment centrat" en el procés, el referèndum i la independència, com demostra que "estigui arrencant la campanya del referèndum" i que "no tingui pressa a buscar un candidat".

A més, aquestes fonts asseguren que Bonvehí sempre ha repetit el mateix en privat i en públic, ja que el partit "ha de pensar en tots els escenaris, fins i tot en l'escenari del 'no' en el referèndum". Segons indiquen des del PDECat, en la conversa gravada Bonvehí es refereix a la necessitat de buscar un candidat adequat a qualsevol situació.

Pel que fa a la preferència de Bonvehí pel conseller Santi Vila per Barcelona, el partit recorda que en la seva formació els candidats es trien per primàries.