Bonvehí diu ara que encara que el procés acabi en "fracàs" el PDECat seguirà sent independentista

El responsable d'organització del PDECat, l'antiga Convergència, David Bonvehí, ha sortit al pas aquest dijous de les gravacions revelades per Catalunya Plural en que advocava perquè el partit presenti un candidat "autonomista" a les eleccions si el procés sobiranista acabar sent "un desastre". Bonvehí ha matisat que tot i que el procés acabi en "fracàs" el PDECat seguirà sent independentista. Així mateix, ha assegurat que en parlar d'un "candidat autonomista" es referia a un candidat per uns comicis autonòmics, no a un polític que abandonés l'ideari independentista.

En declaracions a RAC-1, Bonvehí ha defensat l'anàlisi de "tres escenaris" que feia en els enregistraments als quals ha tingut accés aquest diari. Així, ha dit que al PDECat estan "lluitant cada dia" perquè el procés "acabi bé" i Catalunya sigui un estat independent. No obstant això, no ha descartat unes noves eleccions, ja sigui perquè el procés "està a punt d'acabar" o perquè "no ha acabat bé". "Com a responsable d'organització he de preveure escenaris", ha indicat.

Segons Bonvehí, el procés pot fracassar si no es celebra el referèndum (promès per Puigdemont pel setembre) o si els catalans rebutgen la independència en la consulta. "El que no sigui acabar amb un referèndum i que no surti que 'sí' seria un fracàs", ha asseverat. Si això passés, al seu parer, s'haurien de celebrar unes noves eleccions autonòmiques.

Bonvehí també ha volgut matisar l'adjectiu "autonomista" que utilitza en els enregistraments per referir-se al candidat del PDECat en aquests comicis postfracàs del procés. Així, ha explicat que "autonomista" és un candidat "disposat a anar a unes eleccions autonòmiques" i no un polític que renunciï a l'objectiu de la independència. "El partit continuarà sent independentista", ha afegit.

El polític ha lamentat que se l'hagi gravat en un dinar amb càrrecs del PDECat. Preguntat sobre el moment de la gravació en què lamenta la "radicalitat" amb la que observen al partit dels electors -que segons ell voten a Junqueras "per moderat" - ha indicat: "El PDECat és el partit més radical en defensa del dret a decidir ".

En els àudios, el coordinador del PDECat opina que el partit no pot ser "més radical que Esquerra o la CUP" i que "molts votants de Duran [Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de l'extinta Unió] de bona fe han de votar" al PDECat. En declaracions aquest dijous a Catalunya Ràdio, Bonvehí ha emmarcat aquestes paraules en l'objectiu del partit de "representar l'espai central del país, que representava CiU".